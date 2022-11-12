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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Лестер
Вест Хэм - Лестер: обзор матча 12 ноября 2022
Вест Хэм
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Лестер
8'
Д. Мэддисон
78'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Лестер
Желтая карточка
Д. Скамакка
85'
78'
ГОЛ! 0:2!
Х. Барнс
Пас отдал
А. Перес
Замена
П. Форнальс
️️️️
Т. Соучек
74'
69'
Замена
Н. Менди
️️️️
Б. Сумаре
69'
Замена
А. Перес
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
69'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
62'
Желтая карточка
О. Ндиди
Желтая карточка
Л. Пакета
60'
55'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Ю. Тилеманс
42'
Пенальти не реализован!
Ю. Тилеманс
Желтая карточка
К. Доусон
41'
25'
Замена
Д. Прат
️️️️
Д. Мэддисон
Замена
Н. Агер
️️️️
К. Зума
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
П. Дака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Керер
4
Зума
15
Доусон
41
Райс
28
Соучек
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
9
Скамакка
4-2-2-1-1
21
Уорд
21
Кастань
12
Амарти
4
Фас
33
Томас
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
27
Дака
4
Зума
21
Агер
21
Агер
4
Зума
28
Соучек
8
Форнальс
8
Форнальс
28
Соучек
34
Сумаре
6
Менди
6
Менди
34
Сумаре
18
Тилеманс
4
Ндиди
4
Ндиди
18
Тилеманс
10
Мэддисон
26
Прат
26
Прат
10
Мэддисон
8
Дьюсбери-Холл
22
Перес
22
Перес
8
Дьюсбери-Холл
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
Остались в запасе
Вест Хэм
Лестер
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Даниэль Иверсен
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вест Хэм - Лестер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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