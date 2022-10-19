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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 19 октября 2022
Ливерпуль
19.10.2022, среда, 21:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
22'
Д. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
Замена
Д. Милнер
️️️️
Р. Фирмино
81'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
81'
74'
Замена
М. Антонио
️️️️
Ф. Даунс
61'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
П. Форнальс
Замена
Фабиньо
️️️️
Т. Алькантара
58'
Замена
К. Джонс
️️️️
Ф. Карвалью
57'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Нуньес
57'
ГОЛ! 1:0!
Д. Нуньес
Пас отдал
К. Цимикас
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-2-2-2
1
Алиссон
33
Цимикас
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
14
Хендерсон
6
Алькантара
14
Карвалью
10
Салах
29
Нуньес
9
Фирмино
4-2-1-2-1
22
Фабиански
2
Джонсон
6
Керер
4
Зума
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
4
Даунс
20
Боуэн
8
Форнальс
9
Скамакка
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
6
Алькантара
6
Фабиньо
6
Фабиньо
6
Алькантара
14
Карвалью
21
Джонс
21
Джонс
14
Карвалью
9
Фирмино
20
Милнер
20
Милнер
9
Фирмино
29
Нуньес
10
Эллиот
10
Эллиот
29
Нуньес
8
Форнальс
10
Бенрахма
10
Бенрахма
8
Форнальс
4
Даунс
18
Антонио
18
Антонио
4
Даунс
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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