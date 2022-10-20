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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Лидс
Лестер - Лидс: обзор матча 20 октября 2022
Лестер
20.10.2022, четверг, 22:15
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Лидс
16'
Р. Кох (АГ)
35'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Лидс
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Х. Барнс
85'
82'
Замена
М. Клих
️️️️
Х. Фирпо
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
78'
75'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Л. Синистерра
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Прат
70'
65'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
П. Бэмфорд
Замена
Н. Менди
️️️️
Б. Сумаре
64'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
64'
Желтая карточка
Б. Сумаре
52'
46'
Замена
Л. Купер
️️️️
Р. Кох
46'
Замена
Родриго
️️️️
М. Рока
43'
Желтая карточка
Р. Кох
ГОЛ! 2:0!
Х. Барнс
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Кох
Пас отдал
Д. Прат
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
12
Тайлер Адамс
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
16
Джо Уормлейтон
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
19
Родриго
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-2-3-1
21
Уорд
21
Кастань
12
Амарти
4
Фас
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
11
Барнс
18
Тилеманс
26
Прат
9
Варди
4-2-3-1
30
Мелье
5
Кристенсен
3
Льоренте
4
Кох
23
Фирпо
21
Рока
12
Адамс
38
Саммервил
11
Ааронсон
17
Синистерра
45
Бэмфорд
34
Сумаре
6
Менди
6
Менди
34
Сумаре
11
Барнс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Барнс
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
26
Прат
22
Перес
22
Перес
26
Прат
4
Кох
6
Купер
6
Купер
4
Кох
23
Фирпо
43
Клих
43
Клих
23
Фирпо
45
Бэмфорд
11
Харрисон
11
Харрисон
45
Бэмфорд
21
Рока
19
Родриго
19
Родриго
21
Рока
17
Синистерра
11
Гелхардт
11
Гелхардт
17
Синистерра
Остались в запасе
Лестер
Лидс
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
16
Джо Уормлейтон
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
Главный тренер
Брендан Роджерс
20
Сэм Гринвуд
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
1
Кристоффер Классон
ВР
12
Люк Эйлинг
ПЗ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
16
Джо Уормлейтон
ЦЗ
36
Сэмми Брейбрук
ОП
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
1
Кристоффер Классон
ВР
12
Люк Эйлинг
ПЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Лестер - Лидс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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