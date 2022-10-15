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АПЛ 2026/2027
Лестер - Кристал Пэлас
Лестер - Кристал Пэлас: обзор матча 15 октября 2022
Лестер
15.10.2022, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Д. Мэддисон
90'
+5
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Х. Барнс
85'
Замена
Д. Прат
️️️️
Ю. Тилеманс
82'
Желтая карточка
Д. Варди
81'
77'
Замена
Ж. Матета
️️️️
В. Заа
65'
Замена
М. Олисе
️️️️
О. Эдуард
Замена
Н. Менди
️️️️
Б. Сумаре
65'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
65'
56'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Ш. Дукур
56'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Т. Митчелл
45'
+1
Желтая карточка
Ш. Дукур
11'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
4-2-2-1-1
21
Уорд
21
Кастань
12
Амарти
4
Фас
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
11
Барнс
18
Тилеманс
10
Мэддисон
27
Дака
4-1-1-2-2
13
Гуаита
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
27
Шлупп
10
Эзе
10
Заа
10
Айю
29
Эдуард
34
Сумаре
6
Менди
6
Менди
34
Сумаре
18
Тилеманс
26
Прат
26
Прат
18
Тилеманс
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
11
Барнс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Барнс
3
Митчелл
44
Ридевальд
44
Ридевальд
3
Митчелл
28
Дукур
19
Миливойевич
19
Миливойевич
28
Дукур
29
Эдуард
17
Олисе
17
Олисе
29
Эдуард
10
Заа
14
Матета
14
Матета
10
Заа
Остались в запасе
Лестер
Кристал Пэлас
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
7
Малколм Эбиовей
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
7
Малколм Эбиовей
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Лестер - Кристал Пэлас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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