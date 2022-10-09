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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 09 октября 2022
Эвертон
09.10.2022, воскресенье, 21:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
5'
А. Ивоби
15'
Антони
44'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Замена
Р. Варан
️️️️
Антони
85'
Желтая карточка
С. Мактоминей
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Н. Мопе
84'
83'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
К. Эриксен
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
И. Гуйе
76'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Ш. Коулмен
75'
Замена
Д. Макнил
️️️️
Э. Гордон
67'
Желтая карточка
Э. Гордон
63'
Желтая карточка
А. Онана
51'
44'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
Каземиро
29'
Замена
К. Роналду
️️️️
А. Марсьяль
15'
ГОЛ! 1:1!
Антони
Пас отдал
А. Марсьяль
ГОЛ! 1:0!
А. Ивоби
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
15
Коди
23
Коулмен
24
Онана
5
Гуйе
10
Грей
17
Ивоби
10
Гордон
11
Мопе
4-1-3-2
43
Де Хеа
2
Далот
29
Линделеф
6
Мартинес
23
Шоу
5
Каземиро
7
Антони
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
24
Эриксен
23
Коулмен
37
Гарнер
37
Гарнер
23
Коулмен
10
Гордон
11
Макнил
11
Макнил
10
Гордон
5
Гуйе
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
5
Гуйе
11
Мопе
23
Рондон
23
Рондон
11
Мопе
7
Антони
19
Варан
19
Варан
7
Антони
24
Эриксен
8
Мактоминей
8
Мактоминей
24
Эриксен
9
Марсьяль
7
Роналду
7
Роналду
9
Марсьяль
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
7
Фред
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
7
Фред
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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