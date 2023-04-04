Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Астон Вилла
Лестер - Астон Вилла: обзор матча 04 апреля 2023
Лестер
04.04.2023, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
35'
Х. Барнс
24'
О. Уоткинс
87'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Астон Вилла
Желтая карточка
В. Фас
89'
87'
ГОЛ! 1:2!
Б. Траоре
85'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Л. Бэйли
85'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Э. Янг
85'
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
Замена
Р. Перейра
️️️️
Д. Мэддисон
85'
79'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Варди
76'
Вторая желтая
К. Дьюсбери-Холл
70'
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
64'
Желтая карточка
Т. Кастань
54'
ГОЛ! 1:1!
Х. Барнс
Пас отдал
В. Фас
35'
24'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Э. Буэндия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Тете
ПВ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Астон Вилла
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Иверсен
34
Кристиансен
4
Фас
15
Суттар
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
6
Менди
4
Ндиди
10
Мэддисон
9
Варди
4-1-1-1-3
1
Мартинес
15
Янг
5
Мингс
15
Конса
11
Алекс Морено
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Бэйли
11
Уоткинс
10
Буэндия
10
Мэддисон
21
Перейра
21
Перейра
10
Мэддисон
9
Варди
27
Дака
27
Дака
9
Варди
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
15
Янг
12
Чамберс
12
Чамберс
15
Янг
17
Бэйли
11
Траоре
11
Траоре
17
Бэйли
41
Рэмзи
22
Дуран
22
Дуран
41
Рэмзи
Остались в запасе
Лестер
Астон Вилла
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Тете
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Тете
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Лестер - Астон Вилла
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Астон Вилла
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
Вчера, 11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
Вчера, 11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
Вчера, 01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
Вчера, 01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 00:24
3
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
Вчера, 11:55
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
Вчера, 11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
Вчера, 01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
Вчера, 01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
Вчера, 00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+