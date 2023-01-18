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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: обзор матча 18 января 2023
Кристал Пэлас
18.01.2023, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
90+1'
М. Олисе
43'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 1:1!
М. Олисе
90'
+1
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
У. Хьюз
84'
83'
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
80'
Желтая карточка
Каземиро
Желтая карточка
У. Хьюз
77'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Ш. Дукур
71'
Замена
Ж. Айю
️️️️
О. Эдуард
71'
70'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Антони
69'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
В. Вегхорст
Замена
Э. Эзе
️️️️
Ж. Матета
56'
47'
Желтая карточка
Л. Мартинес
43'
ГОЛ! 0:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
77
Дэвид Озо
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
4-1-1-2-2
13
Гуаита
3
Митчелл
26
Ричардс
6
Гехи
17
Клайн
28
Дукур
19
Хьюз
10
Заа
17
Олисе
14
Матета
29
Эдуард
4-1-3-2
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
19
Варан
6
Мартинес
23
Шоу
5
Каземиро
7
Антони
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Вегхорст
24
Эриксен
28
Дукур
27
Шлупп
27
Шлупп
28
Дукур
19
Хьюз
19
Миливойевич
19
Миливойевич
19
Хьюз
14
Матета
10
Эзе
10
Эзе
14
Матета
29
Эдуард
10
Айю
10
Айю
29
Эдуард
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
9
Вегхорст
8
Мактоминей
8
Мактоминей
9
Вегхорст
7
Антони
17
Гарначо
17
Гарначо
7
Антони
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
77
Дэвид Озо
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
77
Дэвид Озо
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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