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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Хэм
Астон Вилла - Вест Хэм: обзор матча 28 августа 2022
Астон Вилла
28.08.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
74'
П. Форнальс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Вест Хэм
Замена
К. Арчер
️️️️
Д. МакГинн
90'
+1
Желтая карточка
Б. Камара
79'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. Ингс
78'
74'
ГОЛ! 0:1!
П. Форнальс
Пас отдал
Д. Райс
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Д. Луис
66'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Ф. Коутиньо
66'
65'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Скамакка
Желтая карточка
М. Кэш
57'
46'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Эмерсон
23'
Замена
В. Цоуфал
️️️️
Б. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Мартинес
12
Динь
12
Чамберс
15
Конса
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
11
Коутиньо
28
Ингс
11
Уоткинс
3-4-2-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Керер
4
Зума
2
Джонсон
28
Соучек
41
Райс
33
Эмерсон
20
Боуэн
8
Форнальс
9
Скамакка
12
Луис
41
Рэмзи
41
Рэмзи
12
Луис
11
Коутиньо
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Коутиньо
7
МакГинн
9
Арчер
9
Арчер
7
МакГинн
28
Ингс
17
Бэйли
17
Бэйли
28
Ингс
2
Джонсон
34
Цоуфал
34
Цоуфал
2
Джонсон
33
Эмерсон
10
Бенрахма
10
Бенрахма
33
Эмерсон
9
Скамакка
18
Антонио
18
Антонио
9
Скамакка
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Хэм
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Астон Вилла - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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