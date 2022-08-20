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Эвертон - Ноттингем Форест
Эвертон - Ноттингем Форест: обзор матча 20 августа 2022
Эвертон
20.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
88'
Д. Грей
82'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Ноттингем Форест
ГОЛ! 1:1!
Д. Грей
Пас отдал
Д. Пикфорд
88'
84'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Д. Лингард
82'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джонсон
61'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Т. Авонийи
Желтая карточка
А. Онана
60'
Замена
Д. Макнил
️️️️
Х. Саломон Рондон
57'
Замена
А. Онана
️️️️
Т. Дэвис
57'
55'
Замена
Р. Йетс
️️️️
О. Мангала
Желтая карточка
А. Ивоби
35'
29'
Желтая карточка
Н. Уильямс
Желтая карточка
Э. Гордон
21'
20'
Желтая карточка
Д. Уорролл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
24
Амаду Онана
ОП
25
Аллан
ЦП
8
Деле Алли
АП
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пикфорд
27
Холгейт
6
Тарковски
15
Коди
16
Миколенко
2
Паттерсон
22
Дэвис
10
Грей
17
Ивоби
10
Гордон
23
Рондон
3-3-1-2-1
1
Хендерсон
27
Кук
26
Маккена
6
Уорролл
3
Уильямс
23
Мангала
15
Тоффоло
27
О'Брайен
77
Лингард
22
Джонсон
14
Авонийи
22
Дэвис
24
Онана
24
Онана
22
Дэвис
23
Рондон
11
Макнил
11
Макнил
23
Рондон
77
Лингард
8
Куяте
8
Куяте
77
Лингард
23
Мангала
22
Йетс
22
Йетс
23
Мангала
14
Авонийи
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
14
Авонийи
Остались в запасе
Эвертон
Ноттингем Форест
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Аллан
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Аллан
ЦП
8
Деле Алли
АП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Эвертон - Ноттингем Форест
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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