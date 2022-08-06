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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ноттингем Форест
Ньюкасл - Ноттингем Форест: обзор матча 06 августа 2022
Ньюкасл
06.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
58'
Ф. Шер
78'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Ноттингем Форест
Замена
С. Ботман
️️️️
Б. Гимарайнс
90'
+4
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Сен-Максимен
89'
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Уилсон
89'
83'
Замена
А. Майтен
️️️️
М. Ниахате
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
М. Альмирон
81'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Д. Уиллок
80'
ГОЛ! 2:0!
К. Уилсон
Пас отдал
Жоэлинтон
78'
75'
Замена
О. Мангала
️️️️
Л. О'Брайен
63'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
С. Сарридж
ГОЛ! 1:0!
Ф. Шер
58'
56'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
23'
Желтая карточка
Н. Уильямс
15'
Желтая карточка
Д. Уорролл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Бреннан Джонсон
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
88
Кафу
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4-2-2-2
1
Поуп
23
Таргетт
33
Берн
5
Шер
2
Триппьер
39
Гимарайнс
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
19
Ниахате
26
Маккена
6
Уорролл
3
Уильямс
15
Тоффоло
27
О'Брайен
4
Коулбэк
22
Джонсон
77
Лингард
9
Сарридж
10
Альмирон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
10
Альмирон
39
Гимарайнс
4
Ботман
4
Ботман
39
Гимарайнс
28
Уиллок
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
28
Уиллок
10
Сен-Максимен
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
9
Вуд
9
Вуд
13
Уилсон
27
О'Брайен
23
Мангала
23
Мангала
27
О'Брайен
19
Ниахате
77
Майтен
77
Майтен
19
Ниахате
9
Сарридж
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Сарридж
Остались в запасе
Ньюкасл
Ноттингем Форест
5
Эллиот Андерсон
АП
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
88
Кафу
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
5
Эллиот Андерсон
АП
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
88
Кафу
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Ньюкасл - Ноттингем Форест
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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