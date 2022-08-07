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АПЛ 2026/2027
Лестер - Брентфорд
Лестер - Брентфорд: обзор матча 07 августа 2022
Лестер
07.08.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Брентфорд
33'
Т. Кастань
46'
К. Дьюсбери-Холл
62'
А. Тони
86'
Д. Да Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Брентфорд
86'
ГОЛ! 2:2!
Д. Да Силва
84'
Замена
М. Серенсен
️️️️
А. Хики
84'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Й. Висса
73'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
К. Нергор
Замена
П. Дака
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
73'
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Тони
Пас отдал
Р. Генри
59'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
Б. Ми
59'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Йенсен
ГОЛ! 2:0!
К. Дьюсбери-Холл
Пас отдал
Д. Варди
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кастань
Пас отдал
Д. Мэддисон
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-3-2-1-1
21
Уорд
3
Фофана
35
Эванс
12
Амарти
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
24
Джастин
4
Ндиди
18
Тилеманс
10
Мэддисон
9
Варди
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
15
Ми
2
Хики
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
19
Мбемо
9
Висса
17
Тони
8
Дьюсбери-Холл
27
Дака
27
Дака
8
Дьюсбери-Холл
2
Хики
22
Серенсен
22
Серенсен
2
Хики
8
Йенсен
10
Да Силва
10
Да Силва
8
Йенсен
23
Нергор
26
Баптист
26
Баптист
23
Нергор
15
Ми
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
15
Ми
9
Висса
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
9
Висса
Остались в запасе
Лестер
Брентфорд
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Томас Стракоша
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Лестер - Брентфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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