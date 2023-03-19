Введите ваш ник на сайте

Люнгбю - Хорсенс

19.03.2023, Воскресенье, 17:00 мск Дания. Суперлига, 22 тур Люнгбю - Хорсенс
...
Матч начнется в 17:00 мск
П1
2.07
Х
3.5
П2
3.55
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
...
Матч начнется в 17:00 мск
Дания. Суперлига (2022/2023)
2 тур
25 июля, понедельник 20:00 Хорсенс 1:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2020/2021), группа B
7 тур
9 мая, воскресенье 15:00 Люнгбю 3:4 Хорсенс
3 тур
18 апреля, воскресенье 15:00 Хорсенс 1:3 Люнгбю
Дания. Суперлига (2020/2021)
22 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Хорсенс 1:2 Люнгбю
9 тур
20 ноября, пятница 21:00 Люнгбю 1:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2019/2020)
14 тур
27 октября, воскресенье 16:00 Люнгбю 2:1 Хорсенс
8 тур
1 сентября, воскресенье 15:00 Хорсенс 2:1 Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
26 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Люнгбю 1:1 Хорсенс
2 тур
23 июля, воскресенье 13:00 Хорсенс 4:1 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
18 ноября, пятница 20:00 Люнгбю 0:1 Хорсенс
6 тур
19 августа, пятница 21:15 Хорсенс 2:1 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
9 апреля, понедельник 18:00 Хорсенс 0:0 Люнгбю
18 тур
4 декабря, воскресенье 19:00 Люнгбю 1:2 Хорсенс
5 тур
14 августа, воскресенье 16:00 Люнгбю 1:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 18:00 Хорсенс 2:0 Люнгбю
13 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:2 Хорсенс
2 тур
25 июля, воскресенье 16:00 Люнгбю 1:0 Хорсенс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нордшелланд 21 11 7 3 36:19 +17 40
2. Копенгаген 21 12 3 6 43:21 +22 39
3. Виборг 21 10 7 4 31:23 +8 37
4. Орхус 21 9 5 7 25:20 +5 32
5. Брондбю 21 8 6 7 31:32 -1 30
6. Рандерс 21 7 8 6 27:30 -3 29
7. Силькеборг 21 8 4 9 31:32 -1 28
8. Оденсе 21 7 7 7 27:37 -10 28
9. Мидтьюлланд 21 6 9 6 29:26 +3 27
10. Хорсенс 21 6 4 11 25:36 -11 22
11. Ольборг 21 3 6 12 18:32 -14 15
12. Люнгбю 21 3 6 12 20:35 -15 15
...
  • Читайте нас: 