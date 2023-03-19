Люнгбю - Хорсенс

|2 тур
|25 июля, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|1:0
|Люнгбю
|7 тур
|9 мая, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|3:4
|Хорсенс
|3 тур
|18 апреля, воскресенье
|15:00
|Хорсенс
|1:3
|Люнгбю
|22 тур
|21 марта, воскресенье
|19:00
|Хорсенс
|1:2
|Люнгбю
|9 тур
|20 ноября, пятница
|21:00
|Люнгбю
|1:1
|Хорсенс
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|2:1
|Хорсенс
|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|15:00
|Хорсенс
|2:1
|Люнгбю
|26 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Люнгбю
|1:1
|Хорсенс
|2 тур
|23 июля, воскресенье
|13:00
|Хорсенс
|4:1
|Люнгбю
|17 тур
|18 ноября, пятница
|20:00
|Люнгбю
|0:1
|Хорсенс
|6 тур
|19 августа, пятница
|21:15
|Хорсенс
|2:1
|Люнгбю
|25 тур
|9 апреля, понедельник
|18:00
|Хорсенс
|0:0
|Люнгбю
|18 тур
|4 декабря, воскресенье
|19:00
|Люнгбю
|1:2
|Хорсенс
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|1:1
|Хорсенс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нордшелланд
|21
|11
|7
|3
|36:19
|+17
|40
|2.
|Копенгаген
|21
|12
|3
|6
|43:21
|+22
|39
|3.
|Виборг
|21
|10
|7
|4
|31:23
|+8
|37
|4.
|Орхус
|21
|9
|5
|7
|25:20
|+5
|32
|5.
|Брондбю
|21
|8
|6
|7
|31:32
|-1
|30
|6.
|Рандерс
|21
|7
|8
|6
|27:30
|-3
|29
|7.
|Силькеборг
|21
|8
|4
|9
|31:32
|-1
|28
|8.
|Оденсе
|21
|7
|7
|7
|27:37
|-10
|28
|9.
|Мидтьюлланд
|21
|6
|9
|6
|29:26
|+3
|27
|10.
|Хорсенс
|21
|6
|4
|11
|25:36
|-11
|22
|11.
|Ольборг
|21
|3
|6
|12
|18:32
|-14
|15
|12.
|Люнгбю
|21
|3
|6
|12
|20:35
|-15
|15