Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Мидтьюлланд
Копенгаген - Мидтьюлланд: обзор матча 22 октября 2022
Копенгаген
22.10.2022, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
31'
В. Классон
72'
Эвандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Мидтьюлланд
90'
+1
Желтая карточка
Паулиньо
Желтая карточка
И. Йоуханнессон
90'
+1
89'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Г. Исаксен
84'
Желтая карточка
Э. Святченко
78'
Желтая карточка
М. Тюхосен
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
76'
72'
ГОЛ! 1:1!
Эвандер
Желтая карточка
Д. Хочолава
71'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Р. Барджи
65'
64'
Желтая карточка
С. Каба
64'
Замена
П. Систо
️️️️
С. Каба
60'
Желтая карточка
К. Ольссон
Желтая карточка
Л. Лерагер
57'
Желтая карточка
М. Дарами
52'
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
Пас отдал
Э. Йелерт
31'
Желтая карточка
М. Стаменич
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
12
Элиас Йелерт
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
10
Эвандер
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Копенгаген
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
35
Шарлес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
4-3-3
25
Грабара
34
Кристиансен
5
Лунд Йенсен
5
Хочолава
12
Йелерт
6
Стаменич
21
Лерагер
10
Харальдссон
9
Дарами
7
Классон
19
Барджи
4-1-3-1-1
1
Лоссль
3
Дальсгаард
17
Тюхосен
29
Паулиньо
28
Святченко
32
Мартинес
11
Исаксен
8
Ольссон
10
Эвандер
10
Дрейер
9
Каба
19
Барджи
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
19
Барджи
10
Харальдссон
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Харальдссон
9
Каба
77
Систо
77
Систо
9
Каба
11
Исаксен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
11
Исаксен
Остались в запасе
Копенгаген
Мидтьюлланд
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
35
Шарлес
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
44
Николас Дир
ЛЗ
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
35
Шарлес
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Копенгаген - Мидтьюлланд
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Копенгаген
Мидтьюлланд
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
09:00
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
09:00
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+