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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Герта
Айнтрахт - Герта: обзор матча 31 июля 2022
Айнтрахт
31.07.2022, воскресенье, 19:01
Германия. Кубок, 1/32 финала
5 : 4
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Герта
63'
Б. Берендт (П)
66'
Л. Лаубербах
91'
И. Ферай
118'
B. Henning
10'
Д. Зелке
42'
М. Маолида
103'
Л. Тусар
106'
Д. Лукебакио
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Герта
ГОЛ! 4:4!
B. Henning
118'
114'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
Д. Лукебакио
108'
Желтая карточка
И. Суньич
106'
ГОЛ! 3:4!
Д. Лукебакио
103'
ГОЛ! 3:3!
Л. Тусар
Пас отдал
В. Дарида
Замена
Р. Крауссе
️️️️
К. Эндо
100'
Желтая карточка
И. Ферай
93'
ГОЛ! 3:2!
И. Ферай
Пас отдал
Л. Лаубербах
91'
83'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Д. Зелке
Желтая карточка
B. Henning
82'
72'
Замена
В. Дарида
️️️️
С. Сердар
72'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
М. Маолида
69'
Желтая карточка
Л. Тусар
ГОЛ! 2:2!
Л. Лаубербах
Пас отдал
J. H. Marx
66'
64'
Замена
Л. Тусар
️️️️
К. Боатенг
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Берендт
63'
Замена
Л. Лаубербах
️️️️
L. Ihorst
61'
53'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
Замена
М. Шульц
️️️️
С. Декарли
46'
Замена
A. Donkor
️️️️
N. Kijewski
46'
Замена
J. H. Marx
️️️️
D. Wiebe
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Маолида
Пас отдал
Д. Лукебакио
Желтая карточка
Я. Николау
40'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зелке
Пас отдал
М. Платтенхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
3
Сауло Декарли
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
16
Jasmin Fejzić
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
30
Брайан Берендт
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
4
Яннис Николау
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
3
Philipp Strompf
ЦЗ
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
30
Anton Donkor
ЦФ
4
Михаэль Шульц
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
7
Enrique Peña Zauner
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
1-1-1-5
3
Декарли
10
Ферай
5
Эндо
4
Николау
14
7
Кауфманн
6
19
4-1-1-3-1
53
Кристенсен
3
Кенни
28
Боята
2
Кемпф
21
Платтенхардт
26
Суньич
8
Сердар
14
Лукебакио
27
Боатенг
9
Маолида
9
Зелке
19
30
30
19
3
Декарли
4
Шульц
4
Шульц
3
Декарли
28
26
26
28
5
Эндо
39
Крауссе
39
Крауссе
5
Эндо
14
29
Лаубербах
29
Лаубербах
14
14
Лукебакио
42
Зеефуик
42
Зеефуик
14
Лукебакио
27
Боатенг
29
Тусар
29
Тусар
27
Боатенг
8
Сердар
16
Дарида
16
Дарида
8
Сердар
9
Маолида
21
Эджуке
21
Эджуке
9
Маолида
9
Зелке
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Зелке
Остались в запасе
Айнтрахт
Герта
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
3
Philipp Strompf
ЦЗ
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
7
Enrique Peña Zauner
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
22
Руне Ярстейн
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
3
Philipp Strompf
ЦЗ
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
7
Enrique Peña Zauner
ЦФ
Остались в запасе
22
Руне Ярстейн
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Айнтрахт - Герта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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