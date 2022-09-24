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Расписание матчей
Лига наций
Испания - Швейцария
Испания - Швейцария: обзор матча 24 сентября 2022
Испания
24.09.2022, суббота, 21:45
Лига наций, группа A2, 5 тур
1 : 2
Завершен
Швейцария
55'
Ж. Альба
21'
М. Аканджи
58'
Б. Эмболо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Швейцария
Замена
К. Солер
️️️️
С. Аспиликуэта
87'
86'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Б. Эмболо
82'
Желтая карточка
Й. Омлин
78'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Р. Варгас
Замена
М. Льоренте
️️️️
Педри
70'
68'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Д. Шакири
68'
Замена
Д. Закария
️️️️
Д. Соу
Замена
Й. Пино
️️️️
П. Сарабия
63'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Ф. Торрес
63'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
М. Асенсио
63'
58'
ГОЛ! 1:2!
Б. Эмболо
Пас отдал
М. Аканджи
ГОЛ! 1:1!
Ж. Альба
Пас отдал
М. Асенсио
55'
46'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Р. Родригес
44'
Желтая карточка
М. Аканджи
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Аканджи
Пас отдал
Р. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Педри
ЦП
9
Гави
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Пабло Сарабия
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Уго Гильямон
ОП
16
Родри
ОП
8
Коке
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
5
Маркос Льоренте
ЦП
11
Йереми Пино
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
11
Дан Ндой
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
19
Седрик Иттен
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Симон
18
Альба
4
Гарсия
4
Торрес
2
Аспиликуэта
5
Бускетс
20
Педри
9
Гави
7
Торрес
10
Асенсио
17
Сарабия
4-1-2-2-1
1
Зоммер
3
Видмер
5
Аканджи
4
Эльведи
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
15
Соу
23
Шакири
17
Варгас
7
Эмболо
2
Аспиликуэта
8
Солер
8
Солер
2
Аспиликуэта
20
Педри
5
Льоренте
5
Льоренте
20
Педри
17
Сарабия
11
Пино
11
Пино
17
Сарабия
7
Торрес
17
Уильямс
17
Уильямс
7
Торрес
10
Асенсио
9
Иглесиас
9
Иглесиас
10
Асенсио
15
Соу
6
Закария
6
Закария
15
Соу
17
Варгас
20
Эбишер
20
Эбишер
17
Варгас
13
Родригес
11
Штеффен
11
Штеффен
13
Родригес
23
Шакири
11
Ндой
11
Ндой
23
Шакири
7
Эмболо
9
Сеферович
9
Сеферович
7
Эмболо
Остались в запасе
Испания
Швейцария
15
Уго Гильямон
ОП
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
16
Родри
ОП
8
Коке
ЦП
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
15
Уго Гильямон
ОП
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
16
Родри
ОП
8
Коке
ЦП
7
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Испания - Швейцария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Ла Ромареда
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