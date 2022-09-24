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Расписание матчей
Лига наций
Чехия - Португалия
Чехия - Португалия: обзор матча 24 сентября 2022
Чехия
24.09.2022, суббота, 21:45
Лига наций, группа A2, 5 тур
0 : 4
Завершен
Португалия
33'
Д. Далот
45+2'
Б. Фернандеш
52'
Д. Далот
82'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чехия - Португалия
83'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Д. Перейра
82'
ГОЛ! 0:4!
Д. Жота
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Я. Кухта
️️️️
Т. Соучек
77'
77'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Б. Фернандеш
77'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
В. Карвалью
67'
Замена
Р. Орта
️️️️
Б. Силва
67'
Замена
Д. Жота
️️️️
Р. Леау
Замена
А. Влканова
️️️️
Я. Зелены
63'
Замена
В. Черны
️️️️
А. Гложек
63'
Замена
П. Шевчик
️️️️
А. Барак
63'
52'
ГОЛ! 0:3!
Д. Далот
Пас отдал
Б. Фернандеш
Пенальти не реализован!
П. Шик
45'
+6
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Б. Фернандеш
Пас отдал
М. Руй
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Далот
Пас отдал
Р. Леау
Замена
О. Кудела
️️️️
Я. Брабец
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
21
Алекс Крал
ОП
7
Антонин Барак
АП
10
Патрик Шик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
18
Лукаш Калвах
ЦП
0
Адам Влканова
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
24
Рикарду Орта
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
17
Педру Нету
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
23
Витинья
ЦП
17
Жоау Мариу
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-4-1-2
1
Вацлик
24
Брабец
3
Емелка
20
Зелены
6
Зима
22
Соучек
21
Крал
5
Цоуфал
7
Барак
10
Гложек
10
Шик
3-3-3-1
1
Кошта
2
Далот
3
Диаш
19
Мариу Руй
13
Перейра
21
Невеш
14
Карвалью
8
Фернандеш
10
Силва
7
Леау
7
Роналду
24
Брабец
17
Кудела
17
Кудела
24
Брабец
7
Барак
8
Шевчик
8
Шевчик
7
Барак
20
Зелены
0
Влканова
0
Влканова
20
Зелены
10
Гложек
18
Черны
18
Черны
10
Гложек
22
Соучек
11
Кухта
11
Кухта
22
Соучек
10
Силва
24
Орта
24
Орта
10
Силва
14
Карвалью
6
Палинья
6
Палинья
14
Карвалью
8
Фернандеш
6
Нуньес
6
Нуньес
8
Фернандеш
13
Перейра
17
Мариу
17
Мариу
13
Перейра
7
Леау
21
Жота
21
Жота
7
Леау
Остались в запасе
Чехия
Португалия
16
Индржих Станек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
18
Лукаш Калвах
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
23
Витинья
ЦП
17
Педру Нету
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
18
Лукаш Калвах
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
23
Витинья
ЦП
17
Педру Нету
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Чехия - Португалия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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