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Расписание матчей
Лига наций
Германия - Венгрия
Германия - Венгрия: обзор матча 23 сентября 2022
Германия
23.09.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа A3, 5 тур
0 : 1
Завершен
Венгрия
17'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Германия - Венгрия
Желтая карточка
А. Рюдигер
90'
85'
Замена
Л. Него
️️️️
Д. Собослаи
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Т. Мюллер
85'
78'
Замена
К. Стайлс
️️️️
А. Надь
Замена
Д. Мусиала
️️️️
И. Гюндоган
69'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Т. Вернер
69'
67'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Д. Газдаг
67'
Замена
М. Адам
️️️️
А. Салаи
Замена
Т. Керер
️️️️
С. Гнабри
46'
41'
Желтая карточка
А. Салаи
Желтая карточка
Й. Киммих
25'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Салаи
Пас отдал
Д. Собослаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Йонас Хофманн
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Армель Белла Кочап
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
0
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
0
Лукас Нмеча
ЦФ
Венгрия
22
Петер Саппанош
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
24
Зала Ванча
ЛВ
17
Каллум Стайлс
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Мартин Адам
ЦФ
3-1-1-3-2
1
тер Стеген
22
Раум
2
Рюдигер
15
Зюле
6
Киммих
21
Гюндоган
18
Хофманн
20
Гнабри
19
Сане
11
Вернер
13
Мюллер
3-2-3-1-1
12
Гулачи
2
Ланг
6
Орбан
5
Фиола
4
Салаи
11
Керкез
13
Шафер
8
Надь
16
Газдаг
10
Собослаи
9
Салаи
20
Гнабри
15
Керер
15
Керер
20
Гнабри
21
Гюндоган
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Гюндоган
11
Вернер
7
Хаверц
7
Хаверц
11
Вернер
13
Мюллер
0
Нмеча
0
Нмеча
13
Мюллер
8
Надь
17
Стайлс
17
Стайлс
8
Надь
10
Собослаи
7
Него
7
Него
10
Собослаи
16
Газдаг
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
16
Газдаг
9
Салаи
9
Адам
9
Адам
9
Салаи
Остались в запасе
Германия
Венгрия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Армель Белла Кочап
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
0
Максимилиан Арнольд
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
22
Петер Саппанош
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
8
Балинт Вечеи
ЦП
19
Кевин Варга
ЛВ
24
Зала Ванча
ЛВ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Армель Белла Кочап
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
0
Максимилиан Арнольд
ЦП
Остались в запасе
22
Петер Саппанош
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
8
Балинт Вечеи
ЦП
19
Кевин Варга
ЛВ
24
Зала Ванча
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Германия - Венгрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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