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Расписание матчей
Лига наций
Испания - Чехия
Испания - Чехия: обзор матча 12 июня 2022
Испания
12.06.2022, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A2, 4 тур
2 : 0
Завершен
Чехия
24'
К. Солер
75'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Чехия
Желтая карточка
Д. Карвахаль
78'
78'
Замена
Л. Калвах
️️️️
Я. Зелены
78'
Замена
С. Тецл
️️️️
Я. Пешек
Замена
С. Бускетс
️️️️
Коке
78'
Замена
Ж. Альба
️️️️
М. Алонсо
78'
ГОЛ! 2:0!
П. Сарабия
Пас отдал
Ф. Торрес
75'
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Асенсио
72'
59'
Замена
В. Юрецка
️️️️
Я. Кухта
59'
Замена
А. Гложек
️️️️
В. Черны
Замена
Гави
️️️️
К. Солер
59'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Мората
59'
30'
Замена
А. Крал
️️️️
М. Садилек
ГОЛ! 1:0!
К. Солер
Пас отдал
М. Асенсио
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Дани Ольмо
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Коке
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Томаш Соучек
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
25
Якуб Пешек
ЦП
11
Ян Кухта
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
25
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Гави
ЦП
5
Маркос Льоренте
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
21
Алекс Крал
ОП
18
Лукаш Калвах
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
0
Адам Влканова
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Симон
17
Алонсо
4
Гарсия
4
Мартинес
2
Карвахаль
16
Родри
8
Коке
8
Солер
10
Ольмо
10
Асенсио
7
Мората
3-3-2-2
16
Мандоус
3
Емелка
20
Зелены
6
Зима
5
Цоуфал
22
Соучек
24
Брабец
8
Садилек
25
Пешек
18
Черны
11
Кухта
17
Алонсо
18
Альба
18
Альба
17
Алонсо
8
Коке
5
Бускетс
5
Бускетс
8
Коке
8
Солер
9
Гави
9
Гави
8
Солер
7
Мората
7
Торрес
7
Торрес
7
Мората
10
Асенсио
17
Сарабия
17
Сарабия
10
Асенсио
8
Садилек
21
Крал
21
Крал
8
Садилек
20
Зелены
18
Калвах
18
Калвах
20
Зелены
18
Черны
10
Гложек
10
Гложек
18
Черны
25
Пешек
11
Тецл
11
Тецл
25
Пешек
11
Кухта
20
Юрецка
20
Юрецка
11
Кухта
Остались в запасе
Испания
Чехия
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
25
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Индржих Станек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
20
Ондржей Лингр
ЦП
0
Адам Влканова
АП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
4
Пау Торрес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
25
Ансу Фати
ЛВ
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
20
Ондржей Лингр
ЦП
0
Адам Влканова
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Испания - Чехия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
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