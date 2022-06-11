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Расписание матчей
Лига наций
Венгрия - Германия
Венгрия - Германия: обзор матча 11 июня 2022
Венгрия
11.06.2022, суббота, 21:45
Лига наций, группа A3, 3 тур
1 : 1
Завершен
Германия
6'
Ж. Надь
9'
Й. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венгрия - Германия
Желтая карточка
М. Адам
90'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
К. Стайлс
87'
Желтая карточка
П. Гулачи
86'
85'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Й. Хофманн
85'
Замена
К. Адейеми
️️️️
К. Хаверц
78'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Т. Вернер
78'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Мусиала
Замена
Д. Газдаг
️️️️
Р. Салаи
75'
Замена
Л. Него
️️️️
Ж. Надь
69'
Замена
М. Адам
️️️️
А. Салаи
69'
69'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Л. Горецка
36'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
Желтая карточка
Р. Салаи
17'
9'
ГОЛ! 1:1!
Й. Хофманн
Пас отдал
Н. Шлоттербек
ГОЛ! 1:0!
Ж. Надь
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
18
Йонас Хофманн
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
24
Зала Ванча
ЛВ
9
Саболч Шен
ЛВ
16
Даниэль Газдаг
ЦП
8
Петер Барат
ЦП
8
Балинт Вечеи
ЦП
9
Мартин Адам
ЦФ
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
16
Антон Сташ
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
0
Лукас Нмеча
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Гулачи
6
Орбан
5
Фиола
4
Салаи
18
Надь
2
Ланг
17
Стайлс
8
Надь
10
Собослаи
20
Салаи
9
Салаи
4-1-1-2-2
1
Нойер
15
Шлоттербек
15
Зюле
15
Керер
22
Раум
6
Киммих
8
Горецка
18
Хофманн
10
Мусиала
7
Хаверц
11
Вернер
18
Надь
7
Него
7
Него
18
Надь
20
Салаи
16
Газдаг
16
Газдаг
20
Салаи
17
Стайлс
8
Вечеи
8
Вечеи
17
Стайлс
9
Салаи
9
Адам
9
Адам
9
Салаи
7
Хаверц
19
Адейеми
19
Адейеми
7
Хаверц
8
Горецка
21
Гюндоган
21
Гюндоган
8
Горецка
10
Мусиала
14
Брандт
14
Брандт
10
Мусиала
18
Хофманн
0
Нмеча
0
Нмеча
18
Хофманн
11
Вернер
13
Мюллер
13
Мюллер
11
Вернер
Остались в запасе
Венгрия
Германия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
8
Петер Барат
ЦП
24
Зала Ванча
ЛВ
9
Саболч Шен
ЛВ
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
1
Оливер Бауманн
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
16
Антон Сташ
ОП
19
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Денеш Дибус
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
8
Петер Барат
ЦП
24
Зала Ванча
ЛВ
9
Саболч Шен
ЛВ
0
Даниэль Шаллой
ЦФ
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
16
Антон Сташ
ОП
19
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Венгрия - Германия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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