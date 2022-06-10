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Расписание матчей
Лига наций
Австрия - Франция
Австрия - Франция: обзор матча 10 июня 2022
Австрия
10.06.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа A1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Франция
37'
А. Вайманн
83'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австрия - Франция
Желтая карточка
К. Дансо
90'
83'
ГОЛ! 1:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
К. Нкунку
79'
Замена
К. Нкунку
️️️️
К. Коман
Замена
К. Дансо
️️️️
Д. Алаба
69'
Замена
К. Онисиво
️️️️
М. Арнаутович
64'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Вайманн
64'
63'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
А. Гризманн
63'
Замена
М. Гендузи
️️️️
О. Чуамени
Замена
В. Лазаро
️️️️
С. Ляйнер
54'
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
Пас отдал
К. Лаймер
37'
Желтая карточка
Н. Зайвальд
17'
Желтая карточка
С. Ляйнер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЛЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
4
Ксавер Шлагер
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Франция
1
Уго Льорис
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
19
Бубакар Камара
ЦП
20
Мусса Диаби
ПВ
19
Карим Бензема
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Австрия
12
Мартин Фрайзль
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
0
Ханнес Вольф
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
20
Карим Онисиво
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Франция
16
Майк Меньян
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Кристофер Нкунку
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-1-3-2
13
Пенц
14
Вебер
5
Траунер
8
Алаба
19
Ляйнер
4
Шлагер
20
Лаймер
6
Зайвальд
9
Забитцер
7
Арнаутович
23
Вайманн
4-1-1-2-2
1
Льорис
15
Павар
17
Салиба
15
Конате
19
Эрнандес
8
Чуамени
19
Камара
20
Диаби
7
Коман
7
Гризманн
19
Бензема
8
Алаба
3
Дансо
3
Дансо
8
Алаба
19
Ляйнер
22
Лазаро
22
Лазаро
19
Ляйнер
7
Арнаутович
20
Онисиво
20
Онисиво
7
Арнаутович
23
Вайманн
11
Грегоритч
11
Грегоритч
23
Вайманн
7
Коман
7
Нкунку
7
Нкунку
7
Коман
8
Чуамени
6
Гендузи
6
Гендузи
8
Чуамени
7
Гризманн
10
Мбаппе
10
Мбаппе
7
Гризманн
Остались в запасе
Австрия
Франция
21
Патрик Виммер
ПВ
12
Мартин Фрайзль
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кристофер Триммель
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
0
Ханнес Вольф
АП
9
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
21
Жонатан Клосс
ПЗ
16
Майк Меньян
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
21
Патрик Виммер
ПВ
12
Мартин Фрайзль
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кристофер Триммель
ПЗ
19
Деян Любичич
ОП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
0
Ханнес Вольф
АП
9
Саша Калайджич
ЦФ
Остались в запасе
21
Жонатан Клосс
ПЗ
16
Майк Меньян
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Австрия - Франция
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
Где смотреть матч:
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