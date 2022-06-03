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Расписание матчей
Лига наций
Бельгия - Нидерланды
Бельгия - Нидерланды: обзор матча 03 июня 2022
Бельгия
03.06.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа A4, 1 тур
1 : 4
Завершен
Нидерланды
90+3'
М. Батшуайи
40'
С. Бергвейн
51'
М. Депай
62'
Д. Дюмфрис
66'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Нидерланды
ГОЛ! 1:4!
М. Батшуайи
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
90'
+3
89'
Желтая карточка
В. ван Дейк
83'
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
С. Бергейс
74'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Н. Аке
Замена
Я. Карраско
️️️️
Т. Менье
67'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
А. Витсель
67'
66'
ГОЛ! 0:4!
М. Депай
Пас отдал
Д. Блинд
62'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
Д. Блинд
51'
ГОЛ! 0:2!
М. Депай
Пас отдал
С. Бергейс
Желтая карточка
Д. Мертенс
47'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Э. Азар
46'
Замена
А. Онана
️️️️
Х. Ванакен
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергвейн
Пас отдал
Ф. де Йонг
Замена
Л. Троссард
️️️️
Р. Лукаку
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
21
Тимоти Кастань
ЛЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дэви Классен
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
11
Янник Карраско
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
13
Тим Крул
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
0
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ПЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Ноа Ланг
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Миньоле
2
Алдервейрелд
4
Боята
5
Вертонген
21
Кастань
15
Менье
6
Витсель
20
Ванакен
10
Азар
7
Де Брюйне
9
Лукаку
4-3-2-1
13
Силлессен
12
Тимбер
4
ван Дейк
5
Аке
17
Блинд
22
Дюмфрис
11
Бергейс
21
де Йонг
14
Классен
25
Бергвейн
10
Депай
20
Ванакен
24
Онана
24
Онана
20
Ванакен
9
Лукаку
10
Троссард
10
Троссард
9
Лукаку
15
Менье
11
Карраско
11
Карраско
15
Менье
6
Витсель
23
Батшуайи
23
Батшуайи
6
Витсель
10
Азар
14
Мертенс
14
Мертенс
10
Азар
5
Аке
6
де Лигт
6
де Лигт
5
Аке
11
Бергейс
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
11
Бергейс
Остались в запасе
Бельгия
Нидерланды
17
Шарль Де Кетеларе
АП
13
Матс Селс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
11
Коди Гакпо
ЛВ
23
Марк Флеккен
ВР
13
Тим Крул
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
0
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ПЗ
17
Ноа Ланг
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
17
Шарль Де Кетеларе
АП
13
Матс Селс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Остались в запасе
11
Коди Гакпо
ЛВ
23
Марк Флеккен
ВР
13
Тим Крул
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
0
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ПЗ
17
Ноа Ланг
ЦП
16
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Бельгия - Нидерланды
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
Okko
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