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Расписание матчей
Лига наций
Франция - Дания
Франция - Дания: обзор матча 03 июня 2022
Франция
03.06.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа A1, 1 тур
1 : 2
Завершен
Дания
51'
К. Бензема
68'
А. Корнелиус
89'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция - Дания
Замена
Ж. Клосс
️️️️
К. Коман
90'
+2
Замена
М. Диаби
️️️️
Ж. Кунде
90'
+2
89'
ГОЛ! 1:2!
А. Корнелиус
Пас отдал
Й. Меле
85'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Т. Делэни
84'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Сков Ольсен
Замена
А. Рабьо
️️️️
А. Гризманн
78'
73'
Желтая карточка
В. Нельссон
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Корнелиус
Пас отдал
П. Хейбьерг
Замена
В. Салиба
️️️️
Р. Варан
61'
60'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Я. Вестергор
60'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Д. Васс
59'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
К. Дольберг
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
К. Нкунку
51'
Замена
К. Нкунку
️️️️
К. Мбаппе
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Тео Эрнандес
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
8
Орельен Чуамени
ОП
7
Кингсли Коман
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЛЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
10
Кристиан Эриксен
ЛВ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Даниэль Васс
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Мусса Диаби
ЛВ
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Кристофер Нкунку
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Дания
0
Даниэль Иверсен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-2-1-3
1
Льорис
21
Эрнандес
5
Кунде
4
Варан
19
Эрнандес
13
Канте
8
Чуамени
7
Коман
10
Мбаппе
19
Бензема
7
Гризманн
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
5
Меле
6
Нельссон
3
Вестергор
2
Андерсен
8
Делэни
23
Хейбьерг
18
Васс
11
Сков Ольсен
10
Эриксен
12
Дольберг
10
Мбаппе
7
Нкунку
7
Нкунку
10
Мбаппе
7
Коман
21
Клосс
21
Клосс
7
Коман
4
Варан
17
Салиба
17
Салиба
4
Варан
7
Гризманн
14
Рабьо
14
Рабьо
7
Гризманн
5
Кунде
20
Диаби
20
Диаби
5
Кунде
3
Вестергор
13
Кристенсен
13
Кристенсен
3
Вестергор
8
Делэни
7
Йенсен
7
Йенсен
8
Делэни
18
Васс
14
Дамсгор
14
Дамсгор
18
Васс
11
Сков Ольсен
9
Брейтуэйт
9
Брейтуэйт
11
Сков Ольсен
12
Дольберг
21
Корнелиус
21
Корнелиус
12
Дольберг
Остались в запасе
Франция
Дания
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
0
Даниэль Иверсен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
18
Филип Биллинг
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
0
Даниэль Иверсен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
18
Филип Биллинг
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Франция - Дания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Okko
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