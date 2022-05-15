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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Баник
Виктория - Баник: обзор матча 15 мая 2022
Виктория
15.05.2022, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 5 тур
1 : 0
Завершен
Баник
42'
J. David Beauguel (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Баник
87'
Желтая карточка
Я. Покорны
82'
Желтая карточка
М. Члумецки
Замена
А. Чермак
️️️️
Я. Сикора
81'
Желтая карточка
J. David Beauguel
75'
Замена
Л. Перница
️️️️
J. David Beauguel
73'
Замена
П. Шулц
️️️️
Д. Москера
73'
68'
Замена
D. Smekal
️️️️
И. Клима
68'
Замена
M. Sin
️️️️
Н. Кузманович
63'
Замена
Š. Falta
️️️️
Л. Будински
Замена
Л. Холик
️️️️
Р. Ржезник
59'
Замена
Т. Хоры
️️️️
Я. Копиц
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. David Beauguel
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
23
Иржи Клима
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Виктория
4
Людек Перница
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
10
Павел Шулц
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Баник
20
Šimon Falta
ЦЗ
33
Matej Sin
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
4-3-2-1
13
Тврдон
24
Гавел
3
Сантос
2
Гейда
14
Ржезник
20
Буха
23
Калвах
10
Копиц
8
Москера
49
Сикора
9
3-5-3
38
Покорны
4
Члумецки
25
5
32
Будински
11
Кузманович
19
Бухта
14
99
Алмаши
1
23
Клима
14
Ржезник
4
Холик
4
Холик
14
Ржезник
9
4
Перница
4
Перница
9
8
Москера
10
Шулц
10
Шулц
8
Москера
49
Сикора
47
Чермак
47
Чермак
49
Сикора
10
Копиц
25
Хоры
25
Хоры
10
Копиц
32
Будински
20
20
32
Будински
11
Кузманович
33
33
11
Кузманович
23
Клима
9
9
23
Клима
Остались в запасе
Виктория
Баник
46
Матей Труса
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
1
Radovan Murin
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
46
Матей Труса
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
1
Radovan Murin
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Виктория - Баник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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