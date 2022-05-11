Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Виктория
Градец-Кралове - Виктория: обзор матча 11 мая 2022
Градец-Кралове
11.05.2022, среда, 20:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 4 тур
0 : 2
Завершен
Виктория
20'
J. David Beauguel
55'
Д. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Виктория
85'
Желтая карточка
М. Труса
84'
Желтая карточка
Т. Хоры
79'
Замена
Л. Холик
️️️️
Д. Москера
79'
Замена
М. Труса
️️️️
J. David Beauguel
Замена
Э. Прекоп
️️️️
П. Рыбичка
68'
67'
Замена
Л. Перница
️️️️
А. Чермак
57'
Желтая карточка
Л. Калвах
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Москера
54'
Замена
Т. Хоры
️️️️
Я. Сикора
Замена
D. Soukenik
️️️️
М. Лейбл
51'
Замена
Ф. Чех
️️️️
С. Гаразим
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
J. David Beauguel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
25
Франтишек Чех
ЦЗ
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
11
Эрик Прекоп
ЦФ
28
David Dolezal
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
10
Павел Шулц
ЦП
66
Мирослав Кацер
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
3-5-1-1
1
39
Клима
21
Крал
28
Лейбл
23
Рада
16
Кодеш
28
Кучера
28
Кубала
2
Гаразим
16
Новотны
7
Рыбичка
4-3-2-1
36
Станек
2
Гейда
3
Сантос
14
Ржезник
24
Гавел
10
Копиц
47
Чермак
23
Калвах
49
Сикора
8
Москера
9
2
Гаразим
25
Чех
25
Чех
2
Гаразим
28
Лейбл
8
8
28
Лейбл
7
Рыбичка
11
Прекоп
11
Прекоп
7
Рыбичка
8
Москера
4
Холик
4
Холик
8
Москера
47
Чермак
4
Перница
4
Перница
47
Чермак
9
46
Труса
46
Труса
9
49
Сикора
25
Хоры
25
Хоры
49
Сикора
Остались в запасе
Градец-Кралове
Виктория
1
Vilem Fendrich
ВР
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
13
Марьян Тврдон
ВР
10
Павел Шулц
ЦП
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
22
Jiří Kateřiňák
ЦП
28
David Dolezal
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
10
Павел Шулц
ЦП
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Градец-Кралове - Виктория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Всеспортовний
Новости команд
Все
Градец-Кралове
Виктория
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Градец Кралове» – «Панатинаикос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Панатинаикос» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Панатинаикос» – «Градец Кралове»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Бешикташ» – «Градец-Кралове»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Бешикташ» – «Градец Кралове»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+