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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Славия
Баник - Славия: обзор матча 11 мая 2022
Баник
11.05.2022, среда, 20:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 4 тур
1 : 1
Завершен
Славия
32'
Д. Бухта
5'
Й. Сор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Славия
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Л. Алмаши
90'
+1
Желтая карточка
J. Lastuvka
85'
77'
Желтая карточка
Т. Голеш
Замена
D. Smekal
️️️️
Д. Бухта
77'
Замена
М. Члумецки
️️️️
И. Клима
77'
74'
Замена
Д. Фила
️️️️
О. Лингр
74'
Замена
С. Тецл
️️️️
Т. Качараба
Красная карточка
Д. Лишка
69'
Желтая карточка
Д. Ндефе
62'
61'
Замена
Д. Самек
️️️️
С. Плавсич
Желтая карточка
Л. Алмаши
60'
46'
Замена
О. Дорли
️️️️
Я. Громада
Желтая карточка
Я. Покорны
45'
40'
Желтая карточка
Я. Громада
Желтая карточка
Ф. Калоц
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бухта
32'
21'
Замена
М. Таловеров
️️️️
О. Кудела
5'
ГОЛ! 0:1!
Й. Сор
Пас отдал
И. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Баник
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
33
Matej Sin
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
10
Даниэль Самек
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
3-2-3-3
27
Лишка
20
25
38
Покорны
2
Ндефе
26
Калоц
19
Бухта
14
99
Алмаши
23
Клима
0
4-1-4-1
30
Мандоус
3
Голеш
4
Усу
15
Кудела
33
Качараба
14
Громада
95
Плавсич
23
Шевчик
12
Траоре
32
Лингр
11
Сор
23
Клима
4
Члумецки
4
Члумецки
23
Клима
19
Бухта
9
9
19
Бухта
99
Алмаши
11
Кузманович
11
Кузманович
99
Алмаши
15
Кудела
40
Таловеров
40
Таловеров
15
Кудела
14
Громада
19
Дорли
19
Дорли
14
Громада
95
Плавсич
10
Самек
10
Самек
95
Плавсич
33
Качараба
11
Тецл
11
Тецл
33
Качараба
32
Лингр
11
Фила
11
Фила
32
Лингр
Остались в запасе
Баник
Славия
33
Matej Sin
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
1
Ондрей Колар
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
33
Matej Sin
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Баник - Славия
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
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