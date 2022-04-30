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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Градец-Кралове
Спарта - Градец-Кралове: обзор матча 30 апреля 2022
Спарта
30.04.2022, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Градец-Кралове
52'
Д. Ганцко (П)
65'
М. Лейбл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Градец-Кралове
90'
+4
Замена
Э. Прекоп
️️️️
А. Влканова
90'
Желтая карточка
D. Soukenik
85'
Замена
D. Soukenik
️️️️
Ф. Кубала
Замена
М. Сачек
️️️️
Д. Павелка
85'
Замена
Л. Юлиш
️️️️
Я. Пешек
84'
79'
Желтая карточка
Ф. Чех
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Гараслин
68'
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Лейбл
63'
Замена
Я. Рада
️️️️
Д. Васулин
Замена
Б. Докал
️️️️
А. Карабец
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ганцко
52'
50'
Желтая карточка
М. Лейбл
Желтая карточка
М. Витик
45'
+1
Желтая карточка
Л. Гараслин
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
25
Франтишек Чех
ЦЗ
16
Петр Кодеш
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
58
Адам Влканова
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
4-1-2-1-2
29
Хеча
5
Хойер
28
Виснер
3
Витик
17
Ганцко
37
Крейчи
9
Карабец
8
Павелка
17
Гараслин
10
Гложек
70
Чванчара
4-4-2
1
28
Лейбл
19
Мейдр
25
Чех
21
Крал
28
Кубала
28
Кучера
16
Новотны
16
Кодеш
58
Влканова
15
Васулин
8
Павелка
61
Сачек
61
Сачек
8
Павелка
17
Гараслин
17
Минчев
17
Минчев
17
Гараслин
9
Карабец
9
Докал
9
Докал
9
Карабец
10
Пешек
10
Пешек
Пешек
39
Юлиш
39
Юлиш
Пешек
15
Васулин
23
Рада
23
Рада
15
Васулин
28
Кубала
8
8
28
Кубала
58
Влканова
11
Прекоп
11
Прекоп
58
Влканова
Остались в запасе
Спарта
Градец-Кралове
30
Доминик Холек
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
1
Vilem Fendrich
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
7
Петр Рыбичка
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Спарта - Градец-Кралове
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
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