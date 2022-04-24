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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Славия
Градец-Кралове - Славия: обзор матча 24 апреля 2022
Градец-Кралове
24.04.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 1 тур
4 : 3
Завершен
Славия
13'
Д. Васулин (П)
34'
Ф. Кубала
35'
Я. Кучера
58'
А. Влканова
19'
Д. Юрасек
40'
Д. Фила
73'
О. Кудела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Градец-Кралове - Славия
Желтая карточка
М. Лейбл
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
М. Таловеров
Замена
Э. Прекоп
️️️️
Ф. Кубала
90'
84'
Замена
М. Таловеров
️️️️
Д. Юрасек
Замена
Я. Рада
️️️️
А. Влканова
83'
Замена
D. Soukenik
️️️️
Д. Васулин
77'
73'
ГОЛ! 4:3!
О. Кудела
72'
Замена
О. Кудела
️️️️
Д. Говорка
59'
Замена
С. Плавсич
️️️️
П. Олаинка
59'
Замена
Й. Сор
️️️️
Л. Провод
ГОЛ! 4:2!
А. Влканова
Пас отдал
Ф. Кубала
58'
Желтая карточка
Я. Кучера
47'
46'
Замена
И. Траоре
️️️️
И. Шранц
40'
ГОЛ! 3:2!
Д. Фила
Пас отдал
И. Шранц
ГОЛ! 3:1!
Я. Кучера
35'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кубала
Пас отдал
Я. Клима
34'
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Юрасек
Пас отдал
П. Олаинка
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Васулин
13'
12'
Желтая карточка
Д. Говорка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
16
Филип Новотны
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
58
Адам Влканова
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Градец-Кралове
2
Степан Гаразим
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
8
Dominik Soukenik
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
4-4-2
1
39
Клима
28
Лейбл
19
Мейдр
21
Крал
16
Новотны
16
Кодеш
28
Кубала
28
Кучера
15
Васулин
58
Влканова
4-2-2-2
1
Колар
3
Голеш
33
Качараба
2
Говорка
18
Бах
32
Лингр
39
Юрасек
99
Олаинка
17
Провод
26
Шранц
11
Фила
58
Влканова
23
Рада
23
Рада
58
Влканова
15
Васулин
8
8
15
Васулин
28
Кубала
11
Прекоп
11
Прекоп
28
Кубала
2
Говорка
15
Кудела
15
Кудела
2
Говорка
39
Юрасек
40
Таловеров
40
Таловеров
39
Юрасек
26
Шранц
12
Траоре
12
Траоре
26
Шранц
99
Олаинка
95
Плавсич
95
Плавсич
99
Олаинка
17
Провод
11
Сор
11
Сор
17
Провод
Остались в запасе
Градец-Кралове
Славия
2
Степан Гаразим
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
30
Алеш Мандоус
ВР
14
Якуб Громада
ОП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
2
Степан Гаразим
ЦП
7
Петр Рыбичка
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
14
Якуб Громада
ОП
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Градец-Кралове - Славия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
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