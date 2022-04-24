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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Словацко
Виктория - Словацко: обзор матча 24 апреля 2022
Виктория
24.04.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 1 тур
3 : 1
Завершен
Словацко
5'
J. David Beauguel
35'
Я. Сикора
75'
J. David Beauguel (П)
29'
Р. Сисилия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Словацко
Замена
Л. Холик
️️️️
J. David Beauguel
82'
Замена
Л. Перница
️️️️
Д. Москера
82'
77'
Замена
М. Кохут
️️️️
В. Юрецка
77'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
Р. Сисилия
Замена
Я. Копиц
️️️️
Я. Сикора
76'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
J. David Beauguel
75'
Замена
Т. Хоры
️️️️
А. Чермак
60'
46'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
М. Томич
ГОЛ! 2:1!
Я. Сикора
Пас отдал
J. David Beauguel
35'
31'
Замена
Д. Хользер
️️️️
М. Петржела
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Сисилия
ГОЛ! 1:0!
J. David Beauguel
Пас отдал
Л. Калвах
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
10
Ян Копиц
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
14
Ржезник
2
Гейда
24
Гавел
3
Сантос
20
Буха
47
Чермак
23
Калвах
8
Москера
49
Сикора
9
2-5-3
1
Нгуйен
3
Кадлец
6
Хофманн
28
Даничек
11
Петржела
23
Рейнберк
18
Садилек
20
Хавлик
27
Томич
15
Юрецка
22
Сисилия
9
4
Холик
4
Холик
9
8
Москера
4
Перница
4
Перница
8
Москера
49
Сикора
10
Копиц
10
Копиц
49
Сикора
47
Чермак
25
Хоры
25
Хоры
47
Чермак
11
Петржела
95
Хользер
95
Хользер
11
Петржела
27
Томич
91
Калабишка
91
Калабишка
27
Томич
15
Юрецка
21
Кохут
21
Кохут
15
Юрецка
22
Сисилия
27
Вехета
27
Вехета
22
Сисилия
Остались в запасе
Виктория
Словацко
13
Марьян Тврдон
ВР
10
Павел Шулц
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
10
Павел Шулц
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
Остались в запасе
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Виктория - Словацко
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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