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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Сент-Джонстон
Хиберниан - Сент-Джонстон: обзор матча 15 мая 2022
Хиберниан
15.05.2022, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 5 тур
4 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
44'
П. МакГинн
48'
J. Scott
61'
J. Scott
88'
J. Scott
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Сент-Джонстон
ГОЛ! 4:0!
J. Scott
Пас отдал
Д. Доиг
88'
76'
Замена
Л. Гордон
️️️️
Ш. Руни
76'
Замена
L. Craig
️️️️
J. Butterfield
ГОЛ! 3:0!
J. Scott
Пас отдал
Д. Ньюэлл
61'
58'
Желтая карточка
C. Gilmour
57'
Замена
M. O'Halloran
️️️️
J. Mahon
55'
Желтая карточка
Ш. Руни
Желтая карточка
Д. МакГрегор
54'
ГОЛ! 2:0!
J. Scott
Пас отдал
П. МакГинн
48'
ГОЛ! 1:0!
П. МакГинн
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
4
Гарри Кларк
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
5
John Mahon
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
99
Charlie Gilmour
ЦФ
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Хиберниан
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
41
Jacob Blaney
ЦЗ
52
Мюррей Эйкен
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Сент-Джонстон
4
Лайам Гордон
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
4-1-1-4
1
Мейси
16
МакГинн
5
Портеус
16
Стивенсон
24
МакГрегор
11
Ньюэлл
20
Хендерсон
4
Кларк
14
9
Мелькерсен
3
Доиг
3-2-1-4
12
5
5
МакКарт
8
26
Руни
6
Клири
29
10
Санг
45
7
99
26
Руни
4
Гордон
4
Гордон
26
Руни
29
0
0
29
5
17
17
5
Остались в запасе
Хиберниан
Сент-Джонстон
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
41
Jacob Blaney
ЦЗ
52
Мюррей Эйкен
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
20
Ross Sinclair
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
41
Jacob Blaney
ЦЗ
52
Мюррей Эйкен
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Остались в запасе
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
20
Ross Sinclair
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Хиберниан - Сент-Джонстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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