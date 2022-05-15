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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Сент-Миррен
Абердин - Сент-Миррен: обзор матча 15 мая 2022
Абердин
15.05.2022, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Миррен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Сент-Миррен
80'
Желтая карточка
Г. Килти
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Д. Хайес
79'
74'
Замена
Р. Флинн
️️️️
И. Эрхахон
Желтая карточка
Д. Бейтс
71'
Замена
L. Harvey
️️️️
М. Уоткинс
60'
51'
Замена
И. Брофи
️️️️
J. Henderson
50'
Замена
M. Millar
️️️️
Р. Тейт
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Э. Консидайн
47'
28'
Желтая карточка
И. Эрхахон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
4
Алан Пауэр
ЦП
17
Jay Henderson
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Абердин
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
48
Liam Harvey
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
8
Райан Флинн
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
46
Aiden Gilmartin
ЦФ
3-4-3
1
Льюис
2
МакКрори
3
МакКензи
4
Консидайн
18
Бэррон
21
Полвара
17
Хайес
19
Фергюсон
23
Уоткинс
17
Бесуйен
4
Бейтс
4-1-1-5
15
2
Тейт
17
Тансер
22
Фрэйзер
13
Гогич
4
Пауэр
17
31
Анвик
21
Эрхахон
11
Килти
21
Грейв
4
Консидайн
31
Галлахер
31
Галлахер
4
Консидайн
23
Уоткинс
48
48
23
Уоткинс
17
Хайес
10
Кеннеди
10
Кеннеди
17
Хайес
2
Тейт
44
44
2
Тейт
21
Эрхахон
8
Флинн
8
Флинн
21
Эрхахон
17
27
Брофи
27
Брофи
17
Остались в запасе
Абердин
Сент-Миррен
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
22
Jack Milne
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
36
Dean Lyness
ВР
46
Aiden Gilmartin
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
22
Jack Milne
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
46
Aiden Gilmartin
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Абердин - Сент-Миррен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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