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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Данди
Абердин - Данди: обзор матча 30 апреля 2022
Абердин
30.04.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Данди
73'
Л. Фергюсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Данди
90'
+1
Желтая карточка
Д. Маллиган
89'
Замена
В. Дэйли-Кэмпбелл
️️️️
C. Kerr
Замена
А. Монтгомери
️️️️
Д. Хайес
77'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Фергюсон
73'
69'
Замена
Л. МакКован
️️️️
M. Anderson
Замена
Т. Йенкс
️️️️
К. Рамирес
69'
68'
Замена
З. Радден
️️️️
Н. МакГинн
57'
Замена
Д. Маллиган
️️️️
C. Adam
Желтая карточка
В. Бесуйен
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
6
Jordan McGhee
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
10
Paul McGowan
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
10
P. McMullan
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Абердин
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Данди
41
Thomas Welsh
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
8
Джош Маллиган
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
14
Люк МакКован
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
3-3-4
1
Льюис
31
Галлахер
3
МакКензи
47
Рэмзи
19
Фергюсон
18
Бэррон
17
Хайес
17
Бесуйен
4
Бейтс
23
Уоткинс
21
Рамирес
3-4-3
30
6
2
3
38
МакГинн
26
8
10
5
Суини
21
Маллен
10
17
Хайес
3
Монтгомери
3
Монтгомери
17
Хайес
21
Рамирес
21
Йенкс
21
Йенкс
21
Рамирес
2
20
Дэйли-Кэмпбелл
20
Дэйли-Кэмпбелл
2
26
8
Маллиган
8
Маллиган
26
8
14
МакКован
14
МакКован
8
38
МакГинн
7
Радден
7
Радден
38
МакГинн
Остались в запасе
Абердин
Данди
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
41
Thomas Welsh
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
8
Shaun Byrne
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Остались в запасе
41
Thomas Welsh
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
8
Shaun Byrne
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Абердин - Данди
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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