Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Селтик
Росс Каунти - Селтик: обзор матча 24 апреля 2022
Росс Каунти
24.04.2022, воскресенье, 16:30
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Селтик
12'
К. Фурухаси
87'
Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Селтик
89'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Жота
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Р. Чарльз-Кук
88'
87'
ГОЛ! 0:2!
Жота
73'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
Замена
Д. Канкола
️️️️
Д. Тиллсон
70'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Г. Пэтон
69'
64'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
М. О'Райли
64'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Маэда
64'
Замена
Л. Абада
️️️️
К. Фурухаси
Желтая карточка
Д. Уайт
42'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
Жота
Желтая карточка
Р. Каллахан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Росс Каунти
6
Бен Патон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
2-3-5
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
29
Вокинс
22
Тиллсон
16
Спиттал
12
Пэтон
8
Рэндалл
10
Уайт
18
Каллахан
4
Яковитти
77
Чарльз-Кук
4-3-2-1
1
Харт
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Фурухаси
7
Жота
38
Маэда
22
Тиллсон
18
Канкола
18
Канкола
22
Тиллсон
77
Чарльз-Кук
9
Самуэль
9
Самуэль
77
Чарльз-Кук
12
Пэтон
15
Унгбо
15
Унгбо
12
Пэтон
7
Жота
49
Форрест
49
Форрест
7
Жота
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
38
Маэда
7
Рогич
7
Рогич
38
Маэда
7
Фурухаси
11
Абада
11
Абада
7
Фурухаси
33
О'Райли
7
Якумакис
7
Якумакис
33
О'Райли
Остались в запасе
Росс Каунти
Селтик
6
Бен Патон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
6
Бен Патон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Росс Каунти - Селтик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
Все
Росс Каунти
Селтик
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+