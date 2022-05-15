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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Сендерийск
Оденсе - Сендерийск: обзор матча 15 мая 2022
Оденсе
15.05.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сендерийск
62'
Э. Сабби (П)
3'
Э. Фредериксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Сендерийск
Замена
Я. Бреум
️️️️
Э. Сабби
87'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
87'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
M. Fenger
87'
85'
Замена
R. Schouten
️️️️
M. Albaek
84'
Замена
T. Abdulrahman
️️️️
P. Buch Christiansen
Желтая карточка
J. Skjelvik
75'
Замена
С. Свендсен
️️️️
T. KlÃ¸ve
70'
70'
Замена
Н. Томсен
️️️️
Э. Корнвиг
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Сабби
62'
Пенальти не реализован!
И. Жебали
39'
23'
Желтая карточка
С. Гартенманн
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Фредериксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Сендерийск
12
Maxime Soulas
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
10
José Gallegos
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Сендерийск
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
23
Robin Schouten
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
4-3-3
1
16
Кинг
15
Иванчевич
3
6
Тверсков
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
23
11
Жебали
9
2
Микельсон
4-4-3
3
Гартенманн
25
Санне
5
12
22
Фредериксен
10
17
6
8
Корнвиг
20
1
29
Фрекьяер-Йенсен
6
6
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
10
Бреум
10
Бреум
11
Сабби
9
9
Кадрии
9
Кадрии
9
23
7
Свендсен
7
Свендсен
23
17
23
23
17
8
Корнвиг
6
Томсен
6
Томсен
8
Корнвиг
20
25
25
20
Остались в запасе
Оденсе
Сендерийск
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
Остались в запасе
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Оденсе - Сендерийск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Сендерийск
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
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