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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Оденсе
Сендерийск - Оденсе: обзор матча 10 апреля 2022
Сендерийск
10.04.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Оденсе
35'
E. Berggreen
53'
E. Berggreen
42'
M. Fenger
80'
J. Skjelvik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сендерийск - Оденсе
80'
ГОЛ! 2:2!
J. Skjelvik
Пас отдал
Э. Сабби
Желтая карточка
D. Tchamba
79'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
E. Berggreen
78'
Желтая карточка
P. Buch Christiansen
77'
76'
Замена
J. Skjelvik
️️️️
Д. Кинг
Замена
M. Albaek
️️️️
R. Hassan
65'
65'
Замена
Э. Сабби
️️️️
Я. Бреум
65'
Замена
С. Свендсен
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
ГОЛ! 2:1!
E. Berggreen
Пас отдал
M. Dal Hende
53'
42'
ГОЛ! 1:1!
M. Fenger
ГОЛ! 1:0!
E. Berggreen
Пас отдал
Б. Санне
35'
4'
Желтая карточка
А. Элис Трандарсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
9
Emil Berggreen
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Сендерийск
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
10
José Gallegos
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
3-2-5
3
Гартенманн
5
25
Санне
6
Томсен
6
3
Хольм
20
18
9
20
Томас
3-3-4
1
3
6
Тверсков
16
Кинг
18
21
Трандарсон
29
Фрекьяер-Йенсен
9
11
Жебали
10
Бреум
2
Микельсон
9
22
Фредериксен
22
Фредериксен
9
77
17
17
77
16
Кинг
3
3
16
Кинг
10
Бреум
11
Сабби
11
Сабби
10
Бреум
29
Фрекьяер-Йенсен
7
Свендсен
7
Свендсен
29
Фрекьяер-Йенсен
Остались в запасе
Сендерийск
Оденсе
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
10
José Gallegos
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
10
José Gallegos
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Сендерийск - Оденсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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1
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2020.02.03 16:49
6
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2020.02.03 13:55
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2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
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2020.02.03 13:55
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