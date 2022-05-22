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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Ольборг
Копенгаген - Ольборг: обзор матча 22 мая 2022
Копенгаген
22.05.2022, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, группа A, 10 тур
3 : 0
Завершен
Ольборг
8'
Х. Арнар Харальдссон
45+4'
Л. Лерагер
53'
И. Йоуханнессон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Ольборг
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
Э. Йелерт
81'
76'
Замена
А. Эмента
️️️️
О. Росс
76'
Замена
В. Прийович
️️️️
К. Куск
Замена
В. Бевинг
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
72'
71'
Желтая карточка
А. Хагельскьер
66'
Желтая карточка
О. Росс
Замена
П. Мукаиру
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
59'
56'
Замена
C. Gedsted
️️️️
П. Феррейра
ГОЛ! 3:0!
И. Йоуханнессон
53'
47'
Замена
Л. Прип
️️️️
М. Макарич
ГОЛ! 2:0!
Л. Лерагер
Пас отдал
П. Анкерсен
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
Х. Арнар Харальдссон
Пас отдал
В. Классон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
6
Педру Феррейра
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
11
Вильям Бевинг
ЛВ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
Ольборг
33
Владимир Прийович
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
31
Андерс Ноше
ЦФ
32
Casper Gedsted
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
4-3-2-1
25
Грабара
4
Дикс
2
Анкерсен
20
Бойлесен
12
Йелерт
8
Йоуханнессон
10
Харальдссон
21
Лерагер
7
Классон
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
4-1-5
3
Нильсен
45
Хагельскьер
2
Росс
2
Паллесен
6
Хойхольт
9
Хег
35
Ринне
9
Макарич
11
Росс
7
Куск
10
Харальдссон
11
Бевинг
11
Бевинг
10
Харальдссон
8
Фалк-Йенсен
18
Мукаиру
18
Мукаиру
8
Фалк-Йенсен
12
Йелерт
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
12
Йелерт
7
Куск
33
Прийович
33
Прийович
7
Куск
9
Макарич
18
Прип
18
Прип
9
Макарич
6
Феррейра
32
32
6
Феррейра
11
Росс
18
Эмента
18
Эмента
11
Росс
Остались в запасе
Копенгаген
Ольборг
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Йенс Стаге
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
31
Андерс Ноше
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Йенс Стаге
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Остались в запасе
31
Андерс Ноше
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Копенгаген - Ольборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
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