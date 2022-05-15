Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Брондбю
Ольборг - Брондбю: обзор матча 15 мая 2022
Ольборг
15.05.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 9 тур
1 : 3
Завершен
Брондбю
77'
Я. Нильсен
27'
С. Хедлунд
59'
С. Хедлунд
69'
М. Квистгарден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Брондбю
Красная карточка
Р. Теланнер
88'
Желтая карточка
К. Паллесен
88'
81'
Замена
Д. Белл
️️️️
М. Греве
79'
Замена
М. Дивкович
️️️️
С. Хедлунд
ГОЛ! 1:3!
Я. Нильсен
Пас отдал
К. Куск
77'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
П. Феррейра
73'
69'
ГОЛ! 0:3!
М. Квистгарден
Пас отдал
Б. Риверос
Замена
К. Куск
️️️️
Г. Тораринссон
68'
59'
ГОЛ! 0:2!
С. Хедлунд
Пас отдал
К. Тшиемб
Замена
О. Росс
️️️️
М. Макарич
57'
Желтая карточка
П. Феррейра
54'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
Д. Гранли
46'
Замена
К. Хег
️️️️
Л. Прип
46'
Желтая карточка
Д. Гранли
45'
Красная карточка
И. Фоссум
43'
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Хедлунд
Пас отдал
М. Квистгарден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
6
Педру Феррейра
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Матиас Греве
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
18
Аносике Эмента
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
4-4-3
2
Паллесен
4
Гранли
2
Росс
5
Теланнер
4
Тораринссон
18
Прип
6
Хойхольт
8
Фоссум
35
Ринне
9
Макарич
6
Феррейра
4-3-1-2
1
Хермансен
5
Брус
5
Тшиемб
15
Риверос
24
Ростед
20
Слимане
12
Каппис
5
Радошевич
17
Греве
30
Квистгарден
15
Хедлунд
4
Гранли
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
4
Гранли
6
Феррейра
3
Нильсен
3
Нильсен
6
Феррейра
9
Макарич
11
Росс
11
Росс
9
Макарич
4
Тораринссон
7
Куск
7
Куск
4
Тораринссон
18
Прип
9
Хег
9
Хег
18
Прип
17
Греве
8
Белл
8
Белл
17
Греве
15
Хедлунд
24
Дивкович
24
Дивкович
15
Хедлунд
Остались в запасе
Ольборг
Брондбю
12
Тео Сандер
ВР
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
18
Аносике Эмента
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
6
Расмус Викстрем
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Ольборг - Брондбю
3
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
Новости команд
Все
Ольборг
Брондбю
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
2022.08.13 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
2022.02.11 17:51
5
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
2022.08.13 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
2022.02.11 17:51
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+