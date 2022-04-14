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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Ольборг
Брондбю - Ольборг: обзор матча 14 апреля 2022
Брондбю
14.04.2022, четверг, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ольборг
33'
Л. Прип (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Ольборг
80'
Желтая карточка
Я. Нильсен
80'
Замена
C. Gedsted
️️️️
Я. Нильсен
Замена
М. Греве
️️️️
К. Каппис
75'
Желтая карточка
С. Ростед
71'
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Квистгарден
67'
58'
Замена
К. Хег
️️️️
М. Макарич
57'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
К. Куск
41'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
К. Паллесен
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Прип
25'
Желтая карточка
М. Хойхольт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
17
Матиас Греве
АП
15
Carl Björk
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
18
Аносике Эмента
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
32
Casper Gedsted
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
4-2-4
1
Хермансен
2
Максе
24
Ростед
15
Риверос
5
Брус
12
Каппис
20
Слимане
24
Дивкович
30
Квистгарден
15
Хедлунд
8
Белл
3-2-3-3
2
Росс
2
Паллесен
3
Нильсен
4
Гранли
5
Теланнер
6
Хойхольт
8
Фоссум
18
Прип
9
Макарич
7
Куск
35
Ринне
12
Каппис
17
Греве
17
Греве
12
Каппис
30
Квистгарден
20
Павлович
20
Павлович
30
Квистгарден
2
Паллесен
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
2
Паллесен
9
Макарич
9
Хег
9
Хег
9
Макарич
3
Нильсен
32
32
3
Нильсен
7
Куск
25
Андерсен
25
Андерсен
7
Куск
Остались в запасе
Брондбю
Ольборг
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Carl Björk
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
12
Тео Сандер
ВР
18
Аносике Эмента
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Carl Björk
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
18
Аносике Эмента
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Брондбю - Ольборг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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