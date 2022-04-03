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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Копенгаген
Ольборг - Копенгаген: обзор матча 03 апреля 2022
Ольборг
03.04.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 1 тур
0 : 1
Завершен
Копенгаген
81'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Копенгаген
Желтая карточка
М. Росс
90'
+4
Желтая карточка
О. Росс
88'
85'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
П. Бьель
Замена
А. Эмента
️️️️
М. Хойхольт
84'
81'
ГОЛ! 0:1!
В. Классон
Желтая карточка
И. Фоссум
77'
Замена
М. Росс
️️️️
Я. Нильсен
77'
Замена
О. Росс
️️️️
К. Куск
77'
Замена
К. Хег
️️️️
М. Макарич
71'
66'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
Х. Бабакар
61'
Замена
В. Классон
️️️️
В. Бевинг
58'
Желтая карточка
Д. Хочолава
48'
Желтая карточка
К. Дикс
Желтая карточка
К. Паллесен
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Руни Барджи
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
11
Оливер Росс
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
32
Casper Gedsted
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
3-2-3-3
3
Нильсен
5
Теланнер
45
Хагельскьер
2
Паллесен
4
Гранли
18
Прип
6
Хойхольт
8
Фоссум
7
Куск
9
Макарич
35
Ринне
4-1-3-2
25
Грабара
4
Дикс
5
Хочолава
3
Вавро
2
Анкерсен
21
Лерагер
19
Барджи
16
Бьель
11
Бевинг
8
Фалк-Йенсен
15
Бабакар
3
Нильсен
2
Росс
2
Росс
3
Нильсен
7
Куск
11
Росс
11
Росс
7
Куск
9
Макарич
9
Хег
9
Хег
9
Макарич
6
Хойхольт
18
Эмента
18
Эмента
6
Хойхольт
11
Бевинг
7
Классон
7
Классон
11
Бевинг
15
Бабакар
18
Мукаиру
18
Мукаиру
15
Бабакар
16
Бьель
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
16
Бьель
Остались в запасе
Ольборг
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
32
Casper Gedsted
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
32
Casper Gedsted
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Ольборг - Копенгаген
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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