Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Гомель
СКА-1938 - Гомель: обзор матча 09 июля 2022
СКА-1938
09.07.2022, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Гомель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Гомель
Красная карточка
А. Свирепа
84'
74'
Замена
Е. Малашевич
️️️️
А. Потапенко
Желтая карточка
А. Свирепа
56'
46'
Замена
П. Седько
️️️️
А. Ануфриев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
1
Артем Макавчик
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
4
Бека Гварадзе
ЦП
10
Шохрух Абдурахмонов
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Александр Макась
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
13
Денис Селедцов
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
16
Аббосбек Жумакулов
ЛП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
7
Максим Кунский
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
7
Евгений Малашевич
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Макавчик
24
Макушинский
45
Хусанов
55
Лаврик
14
Лукашевич
19
Силинский
7
Свирепа
4
Гварадзе
10
Абдурахмонов
2
Рылач
45
Абдихоликов
4-2-2-2
16
Садовский
19
Кучинский
55
Аффи
8
Пантя
3
Матвейчик
13
Алексиевич
25
Бага
8
Ануфриев
17
Потапенко
7
Адеола
15
Макась
8
Ануфриев
26
Седько
26
Седько
8
Ануфриев
17
Потапенко
7
Малашевич
7
Малашевич
17
Потапенко
Остались в запасе
СКА-1938
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
13
Денис Селедцов
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
16
Аббосбек Жумакулов
ЛП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
7
Максим Кунский
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
13
Денис Селедцов
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
16
Аббосбек Жумакулов
ЛП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
7
Максим Кунский
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча СКА-1938 - Гомель
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
РЦОП по футболу БГУ
Новости команд
Все
СКА-1938
Гомель
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Гомель» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 28 тура
5 ноября
«Днепр» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
16 июня
1
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира
2025.01.28 13:00
Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:51
Тренер «Энергетика-БГУ» прокомментировал трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:03
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Гомель» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 28 тура
5 ноября
«Днепр» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+