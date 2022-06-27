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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Днепр
СКА-1938 - Днепр: обзор матча 27 июня 2022
СКА-1938
27.06.2022, понедельник, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
22'
Б. Абдихоликов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Днепр
ГОЛ! 1:0!
Б. Абдихоликов
22'
Начало матча
Статистика матча СКА-1938 - Днепр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
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