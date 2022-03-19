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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мидлсбро - Челси
Мидлсбро - Челси: обзор матча 19 марта 2022
Мидлсбро
19.03.2022, суббота, 20:15
Англия. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Челси
15'
Р. Лукаку
31'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Челси
Желтая карточка
Л. Пелтье
89'
Желтая карточка
Д. Хаусон
87'
84'
Замена
Х. Вейл
️️️️
Р. Лукаку
81'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Х. Зиеш
Замена
Д. Коберн
️️️️
Ф. Балогун
74'
69'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Пулишич
69'
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Ковачич
Замена
М. Бола
️️️️
Н. Тэйлор
58'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
А. Коннолли
58'
Замена
Л. Пелтье
️️️️
П. МакНэйр
53'
Замена
С. Бамба
️️️️
Д. Фрай
46'
31'
ГОЛ! 0:2!
Х. Зиеш
Пас отдал
М. Маунт
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Маунт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
20
Харви Вейл
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-2-2-2
1
Ламли
3
Тэйлор
17
МакНэйр
23
Фрай
2
Дейкстел
25
Крукс
16
Хаусон
16
Тавернье
25
Джонс
10
Коннолли
9
Балогун
4-2-3-1
16
Менди
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
5
Сарр
3
Силва
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
22
Зиеш
7
Маунт
11
Пулишич
9
Лукаку
23
Фрай
14
Бамба
14
Бамба
23
Фрай
3
Тэйлор
16
Бола
16
Бола
3
Тэйлор
17
МакНэйр
21
Пелтье
21
Пелтье
17
МакНэйр
9
Балогун
19
Коберн
19
Коберн
9
Балогун
10
Коннолли
20
Уотмор
20
Уотмор
10
Коннолли
22
Зиеш
29
Кенеди
29
Кенеди
22
Зиеш
8
Ковачич
91
Канте
91
Канте
8
Ковачич
9
Лукаку
20
Вейл
20
Вейл
9
Лукаку
11
Пулишич
11
Вернер
11
Вернер
11
Пулишич
Остались в запасе
Мидлсбро
Челси
12
Люк Дэниэльс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Мидлсбро - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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