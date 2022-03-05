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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Шахтер Караганда
Астана - Шахтер Караганда: обзор матча 05 марта 2022
Астана
05.03.2022, суббота, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер Караганда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Шахтер Караганда
90'
+6
Красная карточка
А. Ламанж
90'
Желтая карточка
П. Назаренко
88'
Замена
П. Назаренко
️️️️
Т. Досмагамбетов
88'
Замена
А. Ламанж
️️️️
А. Назымханов
84'
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
Р. Муртазаев
Замена
️️️️
А. Аимбетов
80'
Замена
С. Басманов
️️️️
Д. Поляков
79'
76'
Желтая карточка
Т. Досмагамбетов
Замена
Т. Кусяпов
️️️️
А. Бейсебеков
70'
Желтая карточка
А. Бейсебеков
67'
Замена
М. Эбонг
️️️️
И. Куат
63'
Желтая карточка
И. Куат
54'
Желтая карточка
А. Дарабаев
43'
26'
Желтая карточка
М. Габышев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Марко Милошевич
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
13
Даниил Бескоровайный
ЦФ
15
Бриан
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
99
Педру Эужениу
ЦФ
17
Жереми Манзорро
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
25
Стефан Букорац
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
44
Эдин Рустемович
ЦФ
26
Джордже Чосич
ЦФ
55
Иван Граф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Астана
33
Артем Рахманов
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
22
Данил Подымский
ЦФ
13
Станислав Басманов
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
4
Талгат Кусяпов
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Шахтер Караганда
91
Павел Назаренко
ЦЗ
6
Амир Адуев
ЦП
33
Абдель Ламанж
ЦФ
99
Данила Карпиков
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
2-1-2-5
1
Милошевич
15
Бейсебеков
23
Поляков
5
Куат
10
Томасов
6
Дарабаев
15
Бриан
17
Манзорро
99
Эужениу
95
Аимбетов
13
Бескоровайный
3-2-4
30
Шацкий
7
Маляров
19
Габышев
27
Досмагамбетов
7
Муртазаев
25
Букорац
55
Граф
26
Чосич
44
Рустемович
18
Назымханов
5
Куат
7
Эбонг
7
Эбонг
5
Куат
23
Поляков
13
Басманов
13
Басманов
23
Поляков
15
Бейсебеков
4
Кусяпов
4
Кусяпов
15
Бейсебеков
27
Досмагамбетов
91
Назаренко
91
Назаренко
27
Досмагамбетов
18
Назымханов
33
Ламанж
33
Ламанж
18
Назымханов
7
Муртазаев
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
7
Муртазаев
Остались в запасе
Астана
Шахтер Караганда
33
Артем Рахманов
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
22
Данил Подымский
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
6
Амир Адуев
ЦП
99
Данила Карпиков
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Остались в запасе
33
Артем Рахманов
ЦЗ
88
Юрий Перцух
ЦП
22
Данил Подымский
ЦФ
16
Александр Заруцкий
ЦФ
12
Саги Совет
ЦФ
66
Султан Сагнаев
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
6
Амир Адуев
ЦП
99
Данила Карпиков
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Евгений Свешников
Статистика матча Астана - Шахтер Караганда
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
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Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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