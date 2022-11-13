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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Буде-Глимт
Стремсгодсет - Буде-Глимт: обзор матча 13 ноября 2022
Стремсгодсет
13.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
2 : 4
Завершен
Буде-Глимт
14'
N. Gunnarsson
56'
Й. Брюнес
42'
Г. Вальсвик (АГ)
47'
Р. Эспейор
75'
М. Хейбротен
87'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Буде-Глимт
87'
ГОЛ! 2:4!
А. Пеллегрино
Замена
F. Holst-Larsen
️️️️
Л. Вильсвик
85'
Замена
А. Торсен
️️️️
Т. Гулликсен
81'
Замена
E. Espelid Blikstad
️️️️
N. Gunnarsson
79'
75'
ГОЛ! 2:3!
М. Хейбротен
Пас отдал
П. Берг
70'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
А. Гренбек
63'
Замена
А. Пеллегрино
️️️️
Д. Мвука
ГОЛ! 2:2!
Й. Брюнес
Пас отдал
Т. Гулликсен
56'
47'
ГОЛ! 1:2!
Р. Эспейор
Пас отдал
У. Салтнес
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Вальсвик
34'
Желтая карточка
О. Сольбаккен
ГОЛ! 1:0!
N. Gunnarsson
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
10
Герман Штенгель
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Стремсгодсет
12
Simo Lampinen-Skaug
ВР
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
2-3-1-4
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
10
Штенгель
10
Теркельсен
8
Хове
18
Стеневик
23
14
Брюнес
8
Гулликсен
4
Грегор
3-1-3-2-1
1
Лунд
22
Хейбротен
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
14
Салтнес
11
Гренбек
18
Мое
9
Сольбаккен
22
Мвука
11
Эспейор
26
Вильсвик
30
30
26
Вильсвик
23
28
28
23
8
Гулликсен
19
Торсен
19
Торсен
8
Гулликсен
11
Гренбек
20
Сьоволд
20
Сьоволд
11
Гренбек
22
Мвука
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
22
Мвука
Остались в запасе
Стремсгодсет
Буде-Глимт
12
Simo Lampinen-Skaug
ВР
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
12
Никита Хайкин
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
12
Simo Lampinen-Skaug
ВР
21
Марко Фарджи
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Стремсгодсет - Буде-Глимт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
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