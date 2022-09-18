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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Хаугесунд
Буде-Глимт - Хаугесунд: обзор матча 18 сентября 2022
Буде-Глимт
18.09.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
1 : 1
Завершен
Хаугесунд
49'
Р. Эспейор
58'
Ю. Эскесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Хаугесунд
Желтая карточка
О. Сольбаккен
90'
+4
90'
Замена
С. Тунекти
️️️️
Х. Зафейрис
90'
Замена
Б. Лейте
️️️️
М. Кристенсен
77'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Содерлунд
76'
Замена
Б. Нжие
️️️️
Ю. Эскесен
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Р. Эспейор
75'
64'
Замена
Н. Вальстад
️️️️
Т. Педерсен
Замена
А. Пеллегрино
️️️️
Д. Мвука
64'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
А. Сампстед
64'
58'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эскесен
Пас отдал
П. Теркильдсен
ГОЛ! 1:0!
Р. Эспейор
Пас отдал
Б. Вембангомо
49'
Замена
А. Гренбек
️️️️
У. Ветлесен
46'
41'
Желтая карточка
Х. Зафейрис
7'
Желтая карточка
S. Reese
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
11
Альберт Гренбек
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Хаугесунд
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Билал Нжие
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
38
Амундсен
2
Лоде
5
Вембангомо
7
Берг
10
Ветлесен
14
Салтнес
22
Мвука
9
Сольбаккен
11
Эспейор
3-4-1-3
23
Педерсен
5
21
26
Кристенсен
20
Зафейрис
27
Санде
2
Теркильдсен
34
Эскесен
16
Содерлунд
18
Кригард
1
Селвик
10
Ветлесен
11
Гренбек
11
Гренбек
10
Ветлесен
2
Сампстед
8
Конрадсен
8
Конрадсен
2
Сампстед
22
Мвука
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
22
Мвука
11
Эспейор
15
Салвесен
15
Салвесен
11
Эспейор
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
34
Эскесен
10
Нжие
10
Нжие
34
Эскесен
23
Педерсен
11
Вальстад
11
Вальстад
23
Педерсен
20
Зафейрис
17
Тунекти
17
Тунекти
20
Зафейрис
26
Кристенсен
16
Лейте
16
Лейте
26
Кристенсен
Остались в запасе
Буде-Глимт
Хаугесунд
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
Остались в запасе
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Буде-Глимт - Хаугесунд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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Норвегия. Элитсериен, 28 тур
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- : -
28.11.2026
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Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
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Мольде
2 : 4
20.11.2026
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Тромсе
0 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
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Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
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ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
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