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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Лиллестрем
Мольде - Лиллестрем: обзор матча 18 апреля 2022
Мольде
18.04.2022, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
1 : 2
Завершен
Лиллестрем
80'
К. Хауген
19'
И. Огбу
90+8'
Г. Осен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Лиллестрем
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
Г. Осен
90'
+4
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
А. Адамс
86'
Замена
Ф. Хольст
️️️️
Л. Рангер
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
85'
ГОЛ! 1:1!
К. Хауген
Пас отдал
М. Линнес
80'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Э. Андерсен
78'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Эйкрем
78'
75'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
И. Ибрахимай
71'
Желтая карточка
Г. Осен
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
М. Андре Кааса
63'
Замена
М. Бьорнбак
️️️️
Э. Хауган
63'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
С. Маннсверк
63'
Желтая карточка
Э. Хауган
55'
19'
ГОЛ! 0:1!
И. Огбу
Пас отдал
Г. Осен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Лиллестрем
23
Гьермунд Осен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
25
Йохан Бакке
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
28
Магнус Гредем
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
4-2-2-2
28
Карлстрем
33
Риса
28
Хауген
19
Хауган
25
Линнес
10
Брейвик
20
Маннсверк
23
Эйкрем
23
Андерсен
15
Кааса
16
Хансен
3-5
29
Ибрахимай
4
Кнудсен
23
Осен
18
Мэттью
4
Гарнас
5
Огбу
20
Драгснес
2
19
Хауган
15
Бьорнбак
15
Бьорнбак
19
Хауган
20
Маннсверк
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
20
Маннсверк
15
Кааса
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
15
Кааса
23
Андерсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
23
Андерсен
23
Эйкрем
28
Гредем
28
Гредем
23
Эйкрем
2
Рангер
23
Хольст
23
Хольст
2
Рангер
45
Адамс
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
45
Адамс
29
Ибрахимай
23
Свендсен
23
Свендсен
29
Ибрахимай
Остались в запасе
Мольде
Лиллестрем
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Йохан Бакке
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Йохан Бакке
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Мольде - Лиллестрем
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
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