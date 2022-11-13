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Брагантино - Флуминенсе

13.11.2022, Воскресенье, 22:00 мск Бразилия. Серия А, 38 тур Брагантино - Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2022
19 тур
24 июля, воскресенье 22:00 Флуминенсе 2:1 Брагантино
Бразилия. Серия А 2021
22 тур
26 сентября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 2:1 Брагантино
3 тур
14 июня, понедельник 02:30 Брагантино 2:2 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2020
23 тур
1 декабря, вторник 02:00 Флуминенсе 0:0 Брагантино
4 тур
20 августа, четверг 01:15 Брагантино 2:1 Флуминенсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Палмейрас 38 23 12 3 66:27 +39 81
2. Интернасьонал 38 20 13 5 58:31 +27 73
3. Флуминенсе 38 21 7 10 63:41 +22 70
4. Коринтианс 38 18 11 9 44:36 +8 65
5. Фламенго 38 18 8 12 60:39 +21 62
6. Атлетико Пар 38 16 10 12 48:48 0 58
7. Атлетико Минейро 38 15 13 10 45:37 +8 58
8. Форталеза 38 15 10 13 46:39 +7 55
9. Сан-Паулу 38 13 15 10 55:42 +13 54
10. Америка Минейро 38 15 8 15 40:40 0 53
11. Ботафого 38 15 8 15 41:43 -2 53
12. Сантос 38 12 11 15 44:41 +3 47
13. Гойас 38 11 13 14 40:53 -13 46
14. Брагантино 38 11 11 16 49:59 -10 44
15. Коритиба 38 12 6 20 39:60 -21 42
16. Куяба 38 10 11 17 31:42 -11 41
17. Сеара 38 7 16 15 34:41 -7 37
18. Атлетико Г 38 8 12 18 39:57 -18 36
19. Аваи 38 9 8 21 34:60 -26 35
20. Жувентуде 38 3 13 22 29:69 -40 22
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