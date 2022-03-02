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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лутон Таун - Челси
Лутон Таун - Челси: обзор матча 02 марта 2022
Лутон Таун
02.03.2022, среда, 22:15
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Челси
2'
Р. Бурк
40'
Г. Корник
27'
С. Ньигес
68'
Т. Вернер
78'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Челси
78'
ГОЛ! 2:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
Т. Вернер
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
А. Мускве
76'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
К. Мендес
76'
76'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Жоржиньо
68'
ГОЛ! 2:2!
Т. Вернер
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
Желтая карточка
А. Мускве
67'
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
Л. Берри
63'
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Корник
62'
62'
Замена
Х. Вейл
️️️️
К. Хадсон-Одои
61'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Р. Кенеди
ГОЛ! 2:1!
Г. Корник
Пас отдал
К. Мендес
40'
27'
ГОЛ! 1:1!
С. Ньигес
Пас отдал
Т. Вернер
ГОЛ! 1:0!
Р. Бурк
Пас отдал
Л. Берри
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
31
Джед Стир
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
7
Карлос Мендес
ЛВ
17
Амарии Белл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Челси
13
Кепа
ВР
29
Роберт Кенеди
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лутон Таун
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
2
Эллиот Торп
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
18
Джордан Кларк
ПВ
32
Гарри Истед
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Харви Вейл
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
3-3-1-1-2
31
Стир
15
Локьер
32
Бурк
4
Ошо
15
Поттс
17
Белл
30
Киосо
8
Берри
7
Мендес
15
Мускве
23
Корник
4-3-1-2
13
Кепа
7
Хадсон-Одои
5
Сарр
22
Рюдигер
29
Кенеди
8
Ньигес
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
7
Маунт
9
Лукаку
11
Вернер
8
Берри
16
Кэмпбелл
16
Кэмпбелл
8
Берри
15
Мускве
23
Снодграсс
23
Снодграсс
15
Мускве
7
Мендес
14
Хилтон
14
Хилтон
7
Мендес
23
Корник
35
Джером
35
Джером
23
Корник
29
Кенеди
11
Пулишич
11
Пулишич
29
Кенеди
21
Жоржиньо
24
Джеймс
24
Джеймс
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
20
Вейл
20
Вейл
7
Хадсон-Одои
Остались в запасе
Лутон Таун
Челси
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Эллиот Торп
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
32
Гарри Истед
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
16
Эдуар Менди
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Эллиот Торп
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
32
Гарри Истед
ЦФ
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Лутон Таун - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Где смотреть матч:
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