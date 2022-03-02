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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бохум - Фрайбург
Бохум - Фрайбург: обзор матча 02 марта 2022
Бохум
02.03.2022, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Фрайбург
64'
С. Полтер
51'
Н. Петерсен
120'
Р. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бохум - Фрайбург
120'
+1
Замена
М. Гульде
️️️️
Р. Салаи
120'
ГОЛ! 1:2!
Р. Салаи
Желтая карточка
С. Полтер
117'
117'
Желтая карточка
Л. Кюблер
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Г. Хольтманн
91'
Замена
М. Пантович
️️️️
Т. Асано
83'
Замена
Д. Соарес
️️️️
К. Стафилидис
83'
81'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
К. Шаде
72'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Н. Петерсен
72'
Замена
Р. Салаи
️️️️
В. Грифо
71'
Замена
Л. Хелер
️️️️
У. Ен Чон
ГОЛ! 1:1!
С. Полтер
Пас отдал
Э. Реджбечай
64'
Замена
Э. Левен
️️️️
П. Остерхаге
59'
51'
ГОЛ! 0:1!
Н. Петерсен
Замена
С. Полтер
️️️️
Ю. Локадия
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
17
Данни Блум
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
27
Милош Пантович
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риман
3
Стафилидис
17
Белла Кочап
5
Ляйтш
2
Гамбоа
8
Лосилла
6
Остерхаге
37
Реджбечай
17
Хольтманн
29
Асано
9
Локадия
4-1-1-3-1
1
Флеккен
17
Кюблер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
11
Чон
7
Шаде
32
Грифо
18
Петерсен
3
Стафилидис
3
Соарес
3
Соарес
3
Стафилидис
6
Остерхаге
23
Левен
23
Левен
6
Остерхаге
29
Асано
27
Пантович
27
Пантович
29
Асано
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
9
Локадия
91
Полтер
91
Полтер
9
Локадия
Салаи
5
Гульде
5
Гульде
Салаи
7
Шаде
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
7
Шаде
32
Грифо
7
Салаи
7
Салаи
32
Грифо
18
Петерсен
9
Демирович
9
Демирович
18
Петерсен
11
Чон
9
Хелер
9
Хелер
11
Чон
Остались в запасе
Бохум
Фрайбург
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
17
Данни Блум
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
32
Бенжамин Уфофф
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
17
Данни Блум
ЛВ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бохум - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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