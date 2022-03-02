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Расписание матчей
Германия. Кубок
Гамбург - Карлсруэ
Гамбург - Карлсруэ: обзор матча 02 марта 2022
Гамбург
02.03.2022, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Карлсруэ
52'
Р. Глатцель
90+1'
Р. Глатцель
40'
Ф. Хайзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гамбург - Карлсруэ
Желтая карточка
Б. Джатта
107'
Замена
М. Хейер
️️️️
Ф. Алиду
106'
ГОЛ! 2:1!
Р. Глатцель
Пас отдал
Б. Джатта
90'
+1
86'
Замена
Ф. Кауфманн
️️️️
Б. Голлер
Замена
М. Винцгеймер
️️️️
М. Мухайм
80'
Пенальти не реализован!
С. Киттель
72'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Г. Чакветадзе
59'
Замена
Й. Вагноман
️️️️
Я. Гьямера
56'
Замена
Л. Рейс
️️️️
Д. Кинсомби
56'
ГОЛ! 1:1!
Р. Глатцель
Пас отдал
Г. Чакветадзе
52'
40'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Хайзе
Желтая карточка
Я. Гьямера
39'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Гамбург - Карлсруэ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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