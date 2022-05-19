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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Колорадо
Канзаc Сити - Колорадо: обзор матча 19 мая 2022
Канзаc Сити
19.05.2022, четверг, 03:30
США. МЛС, 17 тур
2 : 1
Завершен
Колорадо
24'
Д. Шаллой
50'
Д. Шаллой
29'
Л. Эстевес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Колорадо
Красная карточка
Д. Шаллой
90'
+9
90'
+6
Красная карточка
Л. Эстевес
Красная карточка
А. Фонтас
90'
+6
Желтая карточка
Д. Шаллой
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
Л. Эстевес
90'
+2
Желтая карточка
Д. Рубио
90'
+1
Вторая желтая
О. Трасти
90'
+1
Желтая карточка
М. Кайе
90'
Желтая карточка
Л. Абубакар
82'
Замена
Н. Мескида
️️️️
Б. Акоста
Желтая карточка
L. Ndenbe
79'
78'
Желтая карточка
О. Трасти
64'
Замена
М. Барриос
️️️️
Г. Зардес
Желтая карточка
Ф. Эрнандес
58'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шаллой
50'
46'
Замена
М. Кайе
️️️️
J. Price
Замена
М. Ционис
️️️️
Н. Вуйнович
34'
29'
ГОЛ! 1:1!
Л. Эстевес
Пас отдал
Г. Зардес
ГОЛ! 1:0!
Д. Шаллой
Пас отдал
О. Росель
24'
3'
Желтая карточка
Д. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
44
Бен Свит
ЦП
54
R. Walter
ЦП
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
19
Никола Вуйнович
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
19
Jack Price
ЦП
6
Остон Трасти
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Канзаc Сити
2
Kayden Pierre
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
30
Julian Vázquez
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
22
Max
ЦФ
2-5
29
44
Свит
54
21
Эрнандес
22
12
Форд
3
Фонтас
16
Росель
3-2-5
5
Абубакар
2
27
Уилсон
6
Акоста
19
23
Ярброу
14
9
Зардес
11
Рубио
16
Эстевес
19
Вуйнович
10
Ционис
10
Ционис
19
Вуйнович
19
14
Кайе
14
Кайе
19
6
Акоста
20
Мескида
20
Мескида
6
Акоста
9
Зардес
7
Барриос
7
Барриос
9
Зардес
Остались в запасе
Канзаc Сити
Колорадо
2
Kayden Pierre
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
30
Julian Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
2
Kayden Pierre
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
30
Julian Vázquez
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
13
Anthony Markanich
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Канзаc Сити - Колорадо
3
2
2
6
Красные карточки
2
2
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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